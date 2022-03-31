https://tr.sputniknews.com/20220331/las-vegas-formula-1de-2023-takvimine-eklendi-1055204383.html

Las Vegas, Formula 1'de 2023 takvimine eklendi

Las Vegas, Formula 1'de 2023 takvimine eklendi

Las Vegas Grand Prix'si, 2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T14:52+0300

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formula 1 (f1)

spor

las vegas

şampiyona

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Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Las Vegas'taki etabın Kasım 2023'te düzenleneceği ve pazar günleri gerçekleştirilen yarışların aksine cumartesi gecesi yapılacağı belirtildi.Las Vegas'taki 6.12 kilometrelik pistte tur sayısının 50'nin üzerinde olacağı ifade edildi.Daha önce Las Vegas'ta 1981 ve 1982 yıllarında Formula 1 yarışı düzenlenmişti.Bu arada Austin ve Miami'deki yarışlara Las Vegas'ın eklenmesiyle ABD'de bir sezonda üç etap gerçekleştirilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220327/f1-suudi-arabistan-grand-prixsini-verstappen-kazandi-1055086873.html

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formula 1 (f1), las vegas, şampiyona