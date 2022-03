https://tr.sputniknews.com/20220331/xiaomi-salcomp-iscileri-turk-metal-sendikasindan-da-destek-bekledik-ama-alamadik-1055202466.html

Xiaomi Salcomp İşçileri: Türk Metal sendikasından da destek bekledik ama alamadık

İşten atılan Xiaomi Salcomp İşçileri Sözcüsü Dönel, “Bize tebligatlarla işten çıkarıldığımız söylenildi. İlk başta Türk Metal sendikasından da destek bekledik... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

İşten atılan Xiaomi Salcomp İşçileri Sözcüsü Dönel,19 Mart’ta daralma gerekçesiyle işten çıkarılmalarını, eylemlerini ve Türk Metal Sendikası’nın tutumunu Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Dönel, işlerine iade edilmek istediklerini “Bizler haklarımızı almak istiyoruz. 13 gün önce başladı bu durum, evlerimize gittiğimizde bize tebligatlarla işten çıkarıldığımız söylenildi. Henüz eline tebligat geçmemiş arkadaşlarımız var. Bu süreçte çok zorlandığımız durumlar da var. İlk başta Türk Metal sendikasından da destek bekledik ama alamadık. İşlerimize tekrar iade edilmek, gasp edilen haklarımızı almak istiyoruz. Bu süreci başlattık. Eylem planımız bu yöndedir. Daha dün yine bir arkadaşımız işten çıkarıldı. Sendikanın ilk girdiği dönemde sendikayı destekleyen ve işten atılan arkadaşlarımız oldu. Pazartesi günü arabulucu durumumuzu başlattık. Bunun için çalışıyoruz” diye vurguladı.‘Sendika tamamen patronun tarafındadır’Destek vermek isteyen işçilere sendikanın mobbing uyguladığını söyleyen Dönel, sendikanın patron tarafında olduğunu “Aslında baktığınızda hiç destek görmüyoruz gibi görünüyor ama geçen gün bir arkadaşımız başka bir basın organına demeçte bulunmuş. Desteklediklerini ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ancak her gün sendikanın içeriye girip ‘dışarıdakilere hiçbir şekilde destek olmayacaksınız. Herhangi bir resminizi ya da sizi orada görürsek diğer çıkışlarda sizin isimleriniz olacak’ gibi mobbing uygulamaları var. Bizim orada sorumlu olan Türk Metal Sendikası 1 numaralı şubesi Mehmet Ali Akman var. Bu süreçte ondan da destek istedik ama bize destek olamayacağını açık bir şekilde belirtti. Sendika tamamen patronun tarafındadır” diye söyledi.‘İki taraftan da, içimizde sendikaya açıkça fikirlerini beyan eden arkadaşlarımız var’Dönel, sendika ile yaptıkları görüşmeleri “Aslında küçülmeye gidilmediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. İş olmadığını söylüyorlar ama şu anda fabrikada yeni bantlar kuruluyor. Yeni bantlar demek yeni telefonlar demektir. Şu anda geçici bir süreç aslında bu, ilk başta sendikaya bunun için gittik. Direkt çıkış yerine ücretsiz izin talep edebilirdiniz ya da içerde bir senesini doldurup işten çıkmak isteyen arkadaşlarımız var. Bunları toparlasalardı şu andaki çıkıştan çok daha fazlasını gönüllü elde edeceklerdi. Bunu yapmadılar. Bizler seçilmiş insanlarız. İki taraftan da, içimizde sendikaya açıkça fikirlerini beyan eden arkadaşlarımız var. İşverene yanlış yaptığı şeyleri söyleyen arkadaşlarımız var. Bundan dolayı seçildik” diye aktardı.‘Elimizden geldiğince gösterilerimize devam edeceğiz, her şeyin daha iyi daha ılımlı gitmesini istiyoruz’Fabrikanın aldığı teşviklere ve verdiği istihdam sözüne dikkat çeken Dönel, bu sözü karşılayacak miktarda çalışanın fabrikada bulunmadığını “CİMER’e yazı yazdık. Cevap yok sadece araştırıldığı söyleniyor. Çok arkadaşımız ve sivil toplum örgütleri bize destek oluyor ama belli bir süre sonra yetersiz kalıyor. Fabrika Avcılar’da şu an 800 kişi çalışıyor diye tahmin ediyorum. Bu fabrika devletten yedi yıl boyunca teşvik almış bir fabrika, 2 bin kişiyi çalıştıracağına dair söz vermiş. Açılışında Bakan geldi, 2 bin kişiye istihdam sağlanacağını söyledi. 2 bin kişi hiçbir zaman olmadı. Belki memurlarla beraber bin olmuştur. Elimizden geldiğince gösterilerimize devam edeceğiz. Her şeyin daha iyi daha ılımlı gitmesini istiyoruz. 13 gün sonra tebligatım daha dün elime geçti. Biz çıkarılırken herhangi bir bordro görmedik. Ne alacağımızı bilmiyoruz. Senesine 1 gün kala arkadaşlarımızı çıkardılar ve verdikleri izni bile kestiler” diye belirtti.

