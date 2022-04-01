https://tr.sputniknews.com/20220401/almanyada-rusya-icin-ajanlik-yaptigi-suclamasiyla-bir-yedek-subay-hakkinda-dava-acildi-1055243406.html

Almanya'da Rusya için ajanlık yaptığı suçlamasıyla bir yedek subay hakkında dava açıldı

Almanya'da Rusya için ajanlık yaptığı suçlamasıyla bir yedek subay hakkında dava açıldı

Almanya'da Rusya için ajanlık yaptığı suçlamasıyla yedek subay Ralph G. hakkında Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde dava açıldığı bildirildi. Ralph G'nin... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T17:26+0300

2022-04-01T17:26+0300

2022-04-01T17:26+0300

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Almanya Federal Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Alman vatandaşı Ralph G'nin Almanya ve bir NATO ülkesine karşı yabancı bir ülkenin gizli servisi için casusluk faaliyetinde bulunmakla suçlandığı belirtildi.Açıklamada, Alman ordusunda yedek subay olarak görev yapan Ralph G'nin askeri ve sivil kurumlarla temasları sürdüren bir bölge irtibat komutanlığının başkan yardımcısı olduğu, bunun yanında sivil görevi kapsamında çeşitli ekonomik birliklerinde çeşitli komisyonlarda üyeliği bulunduğu kaydedildi.Ralph G'nin Ekim 2014'ten bu yana çeşitli kişiler aracığıyla bir Rus istihbarat servisiyle temas halinde olduğu aktarılan açıklamada, bu kişinin Mart 2020'ye kadar Rus istihbarat servisine kamuya açık olmayan kaynaklardan da bilgi ve belge sağladığı aktarıldı.Açıklamada, Ralph G'nin bu şekilde Rus istihbarat servisine Almanya'daki yedek askerlik konusunda ve sivil savunma bağlamında sivil-asker iş birliğine ilişkin bilgiler verdiği ifade edildi.Ralph G'nin, Almanya, AB, Kuzey Akım 2 Boru Hattı Projesi hakkında ve Alman ordusu ve ekonomi çevrelerinde yer alan üst düzey kişilerin özel bilgilerini Rus istihbaratına sağladığı aktarılan açıklamada, şüphelinin bu hizmetleri karşılığında Rus devlet kurumlarının düzenlediği etkinliklere davet edildiği bildirildi.

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almanya, rusya, casus, casusluk, bilgi, dava, soruşturma, subay