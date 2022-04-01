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https://tr.sputniknews.com/20220401/ankarada-simit-pazartesi-gununden-itibaren-4-tl-1055249446.html
Ankara'da simit pazartesi gününden itibaren 4 TL
Ankara'da simit pazartesi gününden itibaren 4 TL
Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, bu yıl Ramazan ayında fırınlarından 300 gram sade pidenin 5 TL'den... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T22:12+0300
2022-04-01T22:14+0300
türkiye
ankara
ankara pideciler simitçiler ve çörekçiler esnaf odası
savaş delibaş
simit
ramazan pidesi
pide
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Un fiyatlarına yapılan zammın ardından Ramazan pidesi ve simit ne kadar olacak merak konusu olmuştu. Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlara Odası Başkanı Savaş Delibaş pide ve simit fiyatlarını açıkladı.Delibaş yaptığı açıklamada "Bir önceki dönem belirlenmiş hadler üzerinden enflasyon, malzeme-işçilik vesaire artışlara dayanarak çıkarılan maliyet hesapları üzerinden; Ramazan ayında pide fırınlarımızda, undan pişmişi 300 gram gelen sade Ramazan pidesi KDV ve bayii ondalığı dahil 5 TL'den satılacak, undan pişmişi 300 gram gelen yumurtalı-susamlı Ramazan Pidesi de KDV ve bayii ondalığı dahil 6.50 TL'den tüketiciye ulaşacak" dedi.Simit 4 TL oldu Delibaş, yaptığı açıklamada; fedakarlık yaparak vatandaşlar için özverili olmaya çalıştıklarını ancak dayanacak güçlerinin kalmadığını belirterek “Aşırı artan maliyetler nedeniyle halihazırda 3 TL'den satılan 90 gram simit fiyatı da 4 Nisan pazartesi gününden geçerli olmak üzere 4 TL olarak güncellenecektir” ifadesini kullandı.
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ankara, ankara pideciler simitçiler ve çörekçiler esnaf odası, savaş delibaş, simit, ramazan pidesi, pide

Ankara'da simit pazartesi gününden itibaren 4 TL

22:12 01.04.2022 (güncellendi: 22:14 01.04.2022)
© AAAnkara Simidi
Ankara Simidi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© AA
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Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, bu yıl Ramazan ayında fırınlarından 300 gram sade pidenin 5 TL'den satılacağını bildirdi. Delibaş, "90 gram gelen susamlı simit ise 4 TL'den satışa sunulacak" dedi.
Un fiyatlarına yapılan zammın ardından Ramazan pidesi ve simit ne kadar olacak merak konusu olmuştu. Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlara Odası Başkanı Savaş Delibaş pide ve simit fiyatlarını açıkladı.
Delibaş yaptığı açıklamada "Bir önceki dönem belirlenmiş hadler üzerinden enflasyon, malzeme-işçilik vesaire artışlara dayanarak çıkarılan maliyet hesapları üzerinden; Ramazan ayında pide fırınlarımızda, undan pişmişi 300 gram gelen sade Ramazan pidesi KDV ve bayii ondalığı dahil 5 TL'den satılacak, undan pişmişi 300 gram gelen yumurtalı-susamlı Ramazan Pidesi de KDV ve bayii ondalığı dahil 6.50 TL'den tüketiciye ulaşacak" dedi.

Simit 4 TL oldu

Delibaş, yaptığı açıklamada; fedakarlık yaparak vatandaşlar için özverili olmaya çalıştıklarını ancak dayanacak güçlerinin kalmadığını belirterek “Aşırı artan maliyetler nedeniyle halihazırda 3 TL'den satılan 90 gram simit fiyatı da 4 Nisan pazartesi gününden geçerli olmak üzere 4 TL olarak güncellenecektir” ifadesini kullandı.
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