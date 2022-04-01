https://tr.sputniknews.com/20220401/bilecikte-orman-yangini-mudahale-suruyor-1055248713.html
Bilecik'te orman yangını: Müdahale sürüyor
Bilecik'te orman yangını: Müdahale sürüyor
Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T21:34+0300
2022-04-01T21:34+0300
2022-04-01T21:32+0300
türkiye
bilecik
yangın
yangın söndürme
kemal kızılkaya
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Bilecik'te öğle saatlerinde başlayan ufak çaplı orman yangını giderek büyürken, ekipler alevlerin köy merkezine gelmemsi için çalışıyor.Merkeze bağlı Kızıldamlar köyü ile Kurtköy arasındaki Abuşlar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, ekiplerce müdahale ediliyor.Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, yangının çıktığı bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.Vali Kızılkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 dönümlük alanın orman yangınıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.Ekiplerin görev başında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü kaydeden Kızılkaya, "120 personel ve 24 araçla müdahale etmeye çalışıyorlar. Henüz yangının kontrol altına alındığını söyleyemeyiz ancak çalışmalar devam ediyor. Civar illerden de takviye ekiplerimiz intikal etmek üzereler. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Orman yangınıyla karşılamak bizi üzdü. Ekiplerimiz canla başla yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı.Kızılkaya'ya bölgede İl Jandarma Komutan Yardımcısı Burhanettin Erdoğan, AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, Bilecik Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın, Kızıldamlar köyü muhtarı Metin Gezen eşlik etti.İş makineleri bölgede yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. Suyu biten arazözlere ilçelerden görevlendirilen tankerlerle su taşınıyor.Öte yandan Kızıldamlar köyünde muhtarlık tarafından yapılan anonsla ilaçlama tanklarının su doldurulup yangının olduğu bölgeye götürülmesi istendi.
türkiye
bilecik
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bilecik, yangın, yangın söndürme, kemal kızılkaya
Bilecik'te orman yangını: Müdahale sürüyor
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Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bilecik'te öğle saatlerinde başlayan ufak çaplı orman yangını giderek büyürken, ekipler alevlerin köy merkezine gelmemsi için çalışıyor.
Merkeze bağlı Kızıldamlar köyü ile Kurtköy arasındaki Abuşlar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, ekiplerce müdahale ediliyor.
Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, yangının çıktığı bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Vali Kızılkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 dönümlük alanın orman yangınıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.
Ekiplerin görev başında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü kaydeden Kızılkaya, "120 personel ve 24 araçla müdahale etmeye çalışıyorlar. Henüz yangının kontrol altına alındığını söyleyemeyiz ancak çalışmalar devam ediyor. Civar illerden de takviye ekiplerimiz intikal etmek üzereler. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Orman yangınıyla karşılamak bizi üzdü. Ekiplerimiz canla başla yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı.
Kızılkaya'ya bölgede İl Jandarma Komutan Yardımcısı Burhanettin Erdoğan, AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, Bilecik Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın, Kızıldamlar köyü muhtarı Metin Gezen eşlik etti.
İş makineleri bölgede yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. Suyu biten arazözlere ilçelerden görevlendirilen tankerlerle su taşınıyor.
Öte yandan Kızıldamlar köyünde muhtarlık tarafından yapılan anonsla ilaçlama tanklarının su doldurulup yangının olduğu bölgeye götürülmesi istendi.