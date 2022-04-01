https://tr.sputniknews.com/20220401/biontechin-kuruculari-ozlem-tureci-ve-ugur-sahine-belcikada-fahri-doktora-verildi-1055222879.html
BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Belçika'da fahri doktora verildi
BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Belçika'da fahri doktora verildi
Biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Belçika'da fahri doktora verildi. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T04:29+0300
2022-04-01T04:29+0300
2022-04-01T04:29+0300
koronavirüs
biontech
özlem türeci
uğur şahin
fahri doktora
belçika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054718451_0:123:3117:1876_1920x0_80_0_0_c4a8e531afb99ec25391fbd3504f61c9.jpg
Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Kovid-19 aşısı teknolojisinde öncü çalışmaları dolayısıyla Belçika'daki Anvers Üniversitesi'nde fahri doktora aldı.Anvers Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, mRNA teknolojisi ve buna dayalı, milyonlarca insanın hayatını koruyan aşının geliştirilmesindeki öncü çalışmaları dolayısıyla Şahin ve Türeci'ye fahri doktora verdi.Üniversitede bir konferansla birlikte gerçekleştirilen takdim törenine Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy da katılarak tebriklerini iletti.
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054718451_227:0:2891:1998_1920x0_80_0_0_5c47758dc3a048260c098eaacbf8d088.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
biontech , özlem türeci, uğur şahin, fahri doktora, belçika
BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Belçika'da fahri doktora verildi
Abone ol
Biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Belçika'da fahri doktora verildi.
Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Kovid-19 aşısı teknolojisinde öncü çalışmaları dolayısıyla Belçika'daki Anvers Üniversitesi'nde fahri doktora aldı.
Anvers Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, mRNA teknolojisi ve buna dayalı, milyonlarca insanın hayatını koruyan aşının geliştirilmesindeki öncü çalışmaları dolayısıyla Şahin ve Türeci'ye fahri doktora verdi.
Üniversitede bir konferansla birlikte gerçekleştirilen takdim törenine Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy da katılarak tebriklerini iletti.