Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220401/biontechin-kuruculari-ozlem-tureci-ve-ugur-sahine-belcikada-fahri-doktora-verildi-1055222879.html
BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Belçika'da fahri doktora verildi
BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Belçika'da fahri doktora verildi
Biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Belçika'da fahri doktora verildi. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T04:29+0300
2022-04-01T04:29+0300
koronavirüs
biontech
özlem türeci
uğur şahin
fahri doktora
belçika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054718451_0:123:3117:1876_1920x0_80_0_0_c4a8e531afb99ec25391fbd3504f61c9.jpg
Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Kovid-19 aşısı teknolojisinde öncü çalışmaları dolayısıyla Belçika'daki Anvers Üniversitesi'nde fahri doktora aldı.Anvers Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, mRNA teknolojisi ve buna dayalı, milyonlarca insanın hayatını koruyan aşının geliştirilmesindeki öncü çalışmaları dolayısıyla Şahin ve Türeci'ye fahri doktora verdi.Üniversitede bir konferansla birlikte gerçekleştirilen takdim törenine Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy da katılarak tebriklerini iletti.
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054718451_227:0:2891:1998_1920x0_80_0_0_5c47758dc3a048260c098eaacbf8d088.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
biontech , özlem türeci, uğur şahin, fahri doktora, belçika

BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Belçika'da fahri doktora verildi

04:29 01.04.2022
© AFP 2022 / ANDRE PAINÖzlem Türeci ve Uğur Şahin
Özlem Türeci ve Uğur Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© AFP 2022 / ANDRE PAIN
Abone olTelegram
Biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Belçika'da fahri doktora verildi.
Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Kovid-19 aşısı teknolojisinde öncü çalışmaları dolayısıyla Belçika'daki Anvers Üniversitesi'nde fahri doktora aldı.
Anvers Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, mRNA teknolojisi ve buna dayalı, milyonlarca insanın hayatını koruyan aşının geliştirilmesindeki öncü çalışmaları dolayısıyla Şahin ve Türeci'ye fahri doktora verdi.
Üniversitede bir konferansla birlikte gerçekleştirilen takdim törenine Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy da katılarak tebriklerini iletti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала