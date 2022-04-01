https://tr.sputniknews.com/20220401/biontechin-kuruculari-ozlem-tureci-ve-ugur-sahine-belcikada-fahri-doktora-verildi-1055222879.html

BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Belçika'da fahri doktora verildi

BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Belçika'da fahri doktora verildi

Biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Belçika'da fahri doktora verildi. 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T04:29+0300

2022-04-01T04:29+0300

2022-04-01T04:29+0300

koronavirüs

biontech

özlem türeci

uğur şahin

fahri doktora

belçika

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Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Kovid-19 aşısı teknolojisinde öncü çalışmaları dolayısıyla Belçika'daki Anvers Üniversitesi'nde fahri doktora aldı.Anvers Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, mRNA teknolojisi ve buna dayalı, milyonlarca insanın hayatını koruyan aşının geliştirilmesindeki öncü çalışmaları dolayısıyla Şahin ve Türeci'ye fahri doktora verdi.Üniversitede bir konferansla birlikte gerçekleştirilen takdim törenine Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy da katılarak tebriklerini iletti.

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biontech , özlem türeci, uğur şahin, fahri doktora, belçika