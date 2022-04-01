https://tr.sputniknews.com/20220401/guney-korede-dovme-yasagi-baki-sadece-doktorlar-yapabilir-kararina-anayasa-mahkemesinden-onay-1055236392.html

Güney Kore'de dövme yasağı baki: 'Sadece doktorlar yapabilir' kararına Anayasa Mahkemesi'nden onay

Güney Kore'de dövme yasağı baki: 'Sadece doktorlar yapabilir' kararına Anayasa Mahkemesi'nden onay

Binlerce yıldır dünya çapında tatbik edilen ve kökenleri Asya-Pasifik bölgesine dayanan dövmenin Güney Kore'de yasaklı olmasına karşı yargı süreci başlatan... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T14:46+0300

2022-04-01T14:46+0300

2022-04-01T15:53+0300

yaşam

güney kore

dövme

yasak

anayasa mahkemesi

doktor

tıp

işlem

onay

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Seul'deki Anayasa Mahkemesi, Güney Kore'de tıp uzmanlarından başka kimsenin dövme yapmasına izin verilmemesinde ısrar ederek dövme yasağını onaylamış oldu.Karara 'gericilik' tepkisiDövme sanatçıları ise Güney Kore'nin tıp uzmanlarından başka kimsenin dövme yapmasına izin vermeyen tek gelişmiş ülke olarak kalmasına, 'gericilik, kültürel anlayıştan yoksunluk' tepkisini gösterdi.Ömür boyu hapse kadar yolu varOnlarca yıldır yürürlükte olan yasağa rağmen, Güney Kore'de yaklaşık 50 bin dövmeci, polis baskını ve yargılanma riski altında sanatlarını icra ediyor.Yasağı ihlal ederken yakalananlar, 50 milyon Güney Kore wonuna (41 bin 300 dolar) varan para ve 2 yıla varan hapis cezasına çarptırılabiliyor. Aslında yasa, ömür boyu hapisle cezalandırmaya bile imkan tanıyor. 2017'den beri ifade özgürlüklerini ve meslek edinme haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle yasağa karşı bir dizi dava açan dövmeci dernekleri, nihai darbeyi Anayasa Mahkemesi'nden yedi. Tedavi gerekirse doktora gidilemezmiş gibi4'e karşı 5 oyla, yasağın anayasaya uygun olduğuna karar veren mahkeme, dövme yaptırmanın potansiyel yan etkiler ve güvenlik sorunlarını beraberinde getirdiğini söyleyerek davaları reddetti.Kararda "Dövmeyle ilgili sınırlı tıbbi bilgi ve beceri, tıp uzmanlarının sağlayabileceği tedavi düzeyini, işlemden önce veya sonra ihtiyaç duyulabilecek tedaviyi garanti edemez" denildi. 'Anayasa Mahkemesi dört ayak üzerinde emekliyor'650 dövme sanatçısının oluşturduğu bir sendika, Anayasa Mahkemesi'ni kınayan bir bildiri yayımlayıp 'beş para etmez kararla gericilik yapıldığını' dile getirdi. Doy takma adıyla tanınan ünlü dövmeci Kim Do-yoon, "Tüm yurttaşlar iki ayaklarının üzerinde dik yürürken, Anayasa Mahkemesi hala dört ayak üzerinde emekliyor" dedi. Güney Kore'nin kopya çektiği Japon mahkemesi kararı artık geçerli bile değilKim, Anayasa Mahkemesi'nin daha sonra Japonya yargısı tarafından bozulacak olan bir Japon mahkemesinin 'dövme yaptırmanın tıbbi faaliyet olduğuna' dair kararını kopyalayan 1992 tarihli Yüksek Mahkeme kararından ileri gitmeyi beceremediğini söyledi. 'Doktor dövme yapmadığı halde niye tıbbi işlem diye ısrar ediyorlar?'Kore Dövme Federasyonu Başkan Yardımcısı Kim Sho-yun da 'özellikle ülkenin büyüyen dövme piyasası ve yükselen küresel statüsü göz önüne alındığında mevcut yasanın saçma olduğunu' belirtti.Mahkemenin önünde gözü yaşlı biçimde gazetecilere "Doktorlar dövme yapmayı beceremediği ve dövme yapmadığı halde, dövmenin tıbbi bir işlem olduğu konusunda neden ısrar ediyorlar" diye konuşan Kim, 'mücadeleye devam' sözü verdi.K-pop sevgisiyle daha da popülerleştiMahkeme dışındaki gerçeklikte ise ince çizgili tasarımları, narin detayları ve cesur renk kullanımları sayesinde K-dövmeleri son yıllarda hem yurtiçinde hem yurtdışında revaçta.TV yayınlarında dövmelerin gizlenmesine özen gösterilirken, K-pop gruplarının üyeleri dahil çoğu Güney Koreli ünlü, sosyal medyada dövmeleriyle hava atmakla meşgul.Anketler, halkın çoğunluğunun dövmenin yasallaştırılmasını desteklediğini gösteriyor. Ancak tıp dernekleri, iğne kullanımının vücuda zarar verebilecek müdahaleci bir prosedür olduğunu söyleyerek buna karşı çıkıyor. Yeni cumhurbaşkanından yarı kalıcı kozmetik dövmeye yeşil ışıkGeçen ay cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan muhafazakar kanattan eski savcı Yoon Suk-yeol, kampanya sırasında, kaşları, göz çizgilerini ve saç çizgilerini pekiştirmek için kullanılan yarı kalıcı kozmetik dövmeleri yasallaştırmayı vaat etmişti.

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güney kore, dövme, yasak, anayasa mahkemesi, doktor, tıp, işlem, onay