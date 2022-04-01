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https://tr.sputniknews.com/20220401/migros-10-bine-yakin-urunun-fiyatini-indirdik-1055228227.html
Migros: 10 bine yakın ürünün fiyatını indirdik
Migros: 10 bine yakın ürünün fiyatını indirdik
Migros, temel ihtiyaç maddelerinde KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesi kapsamında 10 bine yakın ürünün fiyatını indirdiğini duyurdu. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T11:37+0300
2022-04-01T11:37+0300
ekonomi
migros
fiyat
indirim
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Migros, yaptığı açıklama ile mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ile bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped gibi temel ihtiyaç maddelerinde KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesi kapsamında 10 bine yakın ürünün fiyatını indirdiğini duyurdu.Migros'tan yapılan açıklamada, "Migros olarak, KDV indirimine ek aile bütçesine iyi gelecek yüzlerce temel gıda ve gıda dışı üründe geçerli birçok kampanyamızla en kaliteli ve en uygun fiyatlı ürünlerle hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
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migros, fiyat, indirim

Migros: 10 bine yakın ürünün fiyatını indirdik

11:37 01.04.2022
© TwitterMigros
Migros - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© Twitter
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Migros, temel ihtiyaç maddelerinde KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesi kapsamında 10 bine yakın ürünün fiyatını indirdiğini duyurdu.
Migros, yaptığı açıklama ile mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ile bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped gibi temel ihtiyaç maddelerinde KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesi kapsamında 10 bine yakın ürünün fiyatını indirdiğini duyurdu.
Migros'tan yapılan açıklamada, "Migros olarak, KDV indirimine ek aile bütçesine iyi gelecek yüzlerce temel gıda ve gıda dışı üründe geçerli birçok kampanyamızla en kaliteli ve en uygun fiyatlı ürünlerle hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
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