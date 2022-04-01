https://tr.sputniknews.com/20220401/migros-10-bine-yakin-urunun-fiyatini-indirdik-1055228227.html

Migros: 10 bine yakın ürünün fiyatını indirdik

Migros: 10 bine yakın ürünün fiyatını indirdik

Migros, temel ihtiyaç maddelerinde KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesi kapsamında 10 bine yakın ürünün fiyatını indirdiğini duyurdu. 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T11:37+0300

2022-04-01T11:37+0300

2022-04-01T11:37+0300

ekonomi

migros

fiyat

indirim

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Migros, yaptığı açıklama ile mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ile bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped gibi temel ihtiyaç maddelerinde KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesi kapsamında 10 bine yakın ürünün fiyatını indirdiğini duyurdu.Migros'tan yapılan açıklamada, "Migros olarak, KDV indirimine ek aile bütçesine iyi gelecek yüzlerce temel gıda ve gıda dışı üründe geçerli birçok kampanyamızla en kaliteli ve en uygun fiyatlı ürünlerle hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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2022

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migros, fiyat, indirim