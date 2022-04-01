https://tr.sputniknews.com/20220401/resmi-gazete-turkiyede-katar-askeri-hava-araci-ve-destek-personeli-gecici-olarak-konuslandirilacak-1055221814.html

Resmi Gazete: Türkiye'de Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personeli geçici olarak konuşlandırılacak

Resmi Gazete: Türkiye'de Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personeli geçici olarak konuşlandırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı, Türkiye topraklarında 'Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personeli’nin geçici olarak... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T02:16+0300

2022-04-01T02:16+0300

2022-04-01T02:31+0300

savunma

resmi gazete

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı, Türkiye topraklarında 'Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personeli’nin geçici konuşlandırılması'na ilişkin anlaşma, 1 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde: MADDE 1- (1) 2 Mart 2021 tarihinde Doha’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükûmeti Arasında Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personelinin Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Geçici Konuşlanması Konusunda Teknik Düzenleme”nin onaylanması uygun bulunmuştur.MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

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