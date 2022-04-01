https://tr.sputniknews.com/20220401/resmi-gazete-turkiyede-katar-askeri-hava-araci-ve-destek-personeli-gecici-olarak-konuslandirilacak-1055221814.html
Resmi Gazete: Türkiye'de Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personeli geçici olarak konuşlandırılacak
Resmi Gazete: Türkiye'de Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personeli geçici olarak konuşlandırılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı, Türkiye topraklarında 'Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personeli’nin geçici olarak... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T02:16+0300
2022-04-01T02:16+0300
2022-04-01T02:31+0300
savunma
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı, Türkiye topraklarında 'Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personeli’nin geçici konuşlandırılması'na ilişkin anlaşma, 1 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde: MADDE 1- (1) 2 Mart 2021 tarihinde Doha’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükûmeti Arasında Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personelinin Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Geçici Konuşlanması Konusunda Teknik Düzenleme”nin onaylanması uygun bulunmuştur.MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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resmi gazete
Resmi Gazete: Türkiye'de Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personeli geçici olarak konuşlandırılacak
02:16 01.04.2022 (güncellendi: 02:31 01.04.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı, Türkiye topraklarında 'Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personeli’nin geçici olarak konuşlandırılması konusunda teknik düzenleme' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı, Türkiye topraklarında 'Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personeli’nin geçici konuşlandırılması'na ilişkin anlaşma, 1 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:
MADDE 1- (1) 2 Mart 2021 tarihinde Doha’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükûmeti Arasında Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personelinin Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Geçici Konuşlanması Konusunda Teknik Düzenleme”nin onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.