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TSK'nın Lübnan ordusuna gönderdiği 80 tonluk yardım Beyrut'a ulaştı
TSK'nın Lübnan ordusuna gönderdiği 80 tonluk yardım Beyrut'a ulaştı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Lübnan ordusu için gönderdiği 80 tonluk gıda ve yedek parça içeren yardım gemisi Beyrut Limanı'nda törenle karşılandı. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-01T01:34+0300
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Türkiye'den gelen T.C.G İskenderun askeri gemisini karşılama töreninde, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan Ordusu Genelkurmay Başkanı Temsilcisi Tümgeneral Elias Yusuf, Beyrut Büyükelçiliği Askeri Ataşe Albay Hüseyin Başaran ve yerel yetkililer hazır bulundu.TSK'nın Lübnan ordusu için gönderdiği yardım, Yusuf ve Başaran arasında imzalanan protokolün ardından Lübnanlı yetkililere teslim edildi.Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ulusoy, törenden sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TSK'ya bağlı T.C.G İskenderun gemisi 80 tonluk gıda ve yedek parça yardımını buraya getirdi. Biz de askeri ataşemizle birlikte devir teslim törenini gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde Lübnan ordusu ve diğer güvenlik kurumlarına olan yardımlarımızın süreceğini ilettik." ifadelerini kullandı.Ulusoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda Lübnanlı makamlara gelen yardımı teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan 524 ton insani yardım malzemesi 21 ve 26 Mart'ta iki parti şeklinde Lübnan'a gönderilmişti.
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tsk, lübnan, türkiye

TSK'nın Lübnan ordusuna gönderdiği 80 tonluk yardım Beyrut'a ulaştı

01:34 01.04.2022
© AATSK'nın Lübnan ordusuna gönderdiği 80 tonluk yardım Beyrut'a ulaştı
TSK'nın Lübnan ordusuna gönderdiği 80 tonluk yardım Beyrut'a ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© AA
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Lübnan ordusu için gönderdiği 80 tonluk gıda ve yedek parça içeren yardım gemisi Beyrut Limanı'nda törenle karşılandı.
Türkiye'den gelen T.C.G İskenderun askeri gemisini karşılama töreninde, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan Ordusu Genelkurmay Başkanı Temsilcisi Tümgeneral Elias Yusuf, Beyrut Büyükelçiliği Askeri Ataşe Albay Hüseyin Başaran ve yerel yetkililer hazır bulundu.
TSK'nın Lübnan ordusu için gönderdiği yardım, Yusuf ve Başaran arasında imzalanan protokolün ardından Lübnanlı yetkililere teslim edildi.
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ulusoy, törenden sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TSK'ya bağlı T.C.G İskenderun gemisi 80 tonluk gıda ve yedek parça yardımını buraya getirdi. Biz de askeri ataşemizle birlikte devir teslim törenini gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde Lübnan ordusu ve diğer güvenlik kurumlarına olan yardımlarımızın süreceğini ilettik." ifadelerini kullandı.
Ulusoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda Lübnanlı makamlara gelen yardımı teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan 524 ton insani yardım malzemesi 21 ve 26 Mart'ta iki parti şeklinde Lübnan'a gönderilmişti.
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