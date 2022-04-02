https://tr.sputniknews.com/20220402/asker-eglencesinde-drifte-33-bin-lira-ceza-1055264631.html

Asker eğlencesinde drifte 33 bin lira ceza

Asker eğlencesinde drifte 33 bin lira ceza

İstanbul Fatih'te asker eğlencesi konvoyunda drift yaparak o anları sosyal medyada paylaşan iki araç sürücüsüne 33 bin 730 lira ceza kesildi. 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T18:44+0300

2022-04-02T18:44+0300

2022-04-02T18:44+0300

türkiye

drift

fatih

istanbul

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Fatih Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi üzerinde asker konvoyu sırasında drift yaparak trafiği tehlike düşüren şahıslar o anları sosyal medyadan paylaştı.Görüntüler üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, E.T.T. ve E.M. isimli şahısları yakaladı.İki araç sürücüsüne 33 bin 730 TL ceza kesildi, haklarında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlem başlatıldı.

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drift, fatih, istanbul