https://tr.sputniknews.com/20220402/asker-eglencesinde-drifte-33-bin-lira-ceza-1055264631.html
Asker eğlencesinde drifte 33 bin lira ceza
Asker eğlencesinde drifte 33 bin lira ceza
İstanbul Fatih'te asker eğlencesi konvoyunda drift yaparak o anları sosyal medyada paylaşan iki araç sürücüsüne 33 bin 730 lira ceza kesildi. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T18:44+0300
2022-04-02T18:44+0300
2022-04-02T18:44+0300
türkiye
drift
fatih
istanbul
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Fatih Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi üzerinde asker konvoyu sırasında drift yaparak trafiği tehlike düşüren şahıslar o anları sosyal medyadan paylaştı.Görüntüler üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, E.T.T. ve E.M. isimli şahısları yakaladı.İki araç sürücüsüne 33 bin 730 TL ceza kesildi, haklarında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlem başlatıldı.
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drift, fatih, istanbul
Asker eğlencesinde drifte 33 bin lira ceza
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İstanbul Fatih'te asker eğlencesi konvoyunda drift yaparak o anları sosyal medyada paylaşan iki araç sürücüsüne 33 bin 730 lira ceza kesildi.
Fatih Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi üzerinde asker konvoyu sırasında drift yaparak trafiği tehlike düşüren şahıslar o anları sosyal medyadan paylaştı.
Görüntüler üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, E.T.T. ve E.M. isimli şahısları yakaladı.
İki araç sürücüsüne 33 bin 730 TL ceza kesildi, haklarında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlem başlatıldı.