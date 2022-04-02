https://tr.sputniknews.com/20220402/bir-kisiyi-yaralayip-telefonunu-gasbettikleri-iddiasiyla-suca-suruklenen-6-cocuk-yakalandi-1055259578.html

Bir kişiyi yaralayıp telefonunu gasbettikleri iddiasıyla suça sürüklenen 6 çocuk yakalandı

Bir kişiyi yaralayıp telefonunu gasbettikleri iddiasıyla suça sürüklenen 6 çocuk yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta bir kişiyi yaralayıp cep telefonunu ve cüzdanını gasbettikleri iddiasıyla suça sürüklenen 6 çocuk yakalandı. 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T14:16+0300

2022-04-02T14:16+0300

2022-04-02T14:16+0300

güvenlik kamerası

türkiye

çocuk büro amirliği

suça sürüklenen çocuk

esenyurt

hadımköy

metrobüs

hırsız

bıçakla yaralama

saldırı

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Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 20 Mart'ta Gökevler Mahallesi'ndeki spor tesisinin önünde 21 yaşındaki Mert Y'nin darbedilip bıçakla yaralanarak cep telefonu ve cüzdanının gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.Yürekli, polise verdiği ifadede, metrobüse gittiği sırada arkasından gelen 7-8 kişilik kendi yaş grubundakilerden birinin cebinden cüzdanını alıp kaçtığını, kovaladığı şahsı iş yerinin önünde yakaladığı esnada diğerlerinin kendisini darbettiğini, sırtından bıçaklandığını ve telefonunu aldıklarını anlattı.Zanlılar, bulundukları adreslerde ekiplerce yakalandıÇevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ve istihbari çalışma yürüten polis ekipleri, olayın şüphelilerinin S.T, S.A, O.O, İ.K, S.K. ve N.G. isimli suça sürüklenen çocuklar olduğunu belirledi. Zanlılar, bulundukları adreslerde ekiplerce yakalandı.Şüphelilerin çaldıkları cep telefonunu sattıkları kişi tespit edilemedi, Hadımköy'de yol üzerinde attıklarını söyledikleri cüzdan ile boş arsaya attıklarını belirttikleri bıçak da bulunamadı. Zanlılar, işlemlerinin yürütülmesi için Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.Bu arada, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda şüphelilerin yürüdüğü sırada Mert Y'nin etrafını sarması, aralarındaki itişme ve zanlıların kaçması yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220331/kadin-polisi-metrelerce-aracin-kaputunda-surukleyen-surucu-tutuklandi--1055212599.html

türkiye

esenyurt

hadımköy

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güvenlik kamerası, çocuk büro amirliği, suça sürüklenen çocuk, esenyurt, hadımköy, metrobüs, hırsız, bıçakla yaralama, saldırı