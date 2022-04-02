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https://tr.sputniknews.com/20220402/caddebostan-sahilinde-deniz-yaklasik-2-metre-cekildi-1055263475.html
Caddebostan sahilinde deniz yaklaşık 2 metre çekildi
Caddebostan sahilinde deniz yaklaşık 2 metre çekildi
İstanbul Kadıköy'de Caddebostan sahilinde deniz yaklaşık 2 metre çekilirken, açıklarındaki bir bölgede yer yer kirlilik olduğu görüldü. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T17:56+0300
2022-04-02T18:08+0300
türkiye
müsilaj
sahil
caddebostan sahili
kadıköy
istanbul erkek lisesi
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Caddebostan sahilinde denizin yaklaşık 2 metre kadar çekildiği gözlendi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar denizin çekildiğini fark ettiklerinde şaşırdıklarını dile getirdi. Denizin çekildiği kıyıda ayrıca yer yer kirlilik oluştuğu da belirtildi. Deniz açıklarında bir bölgede kızıl renkli bir maddenin deniz yüzeyini kapladığı görüldü.'Birkaç gün önce daha iyiydi'Çok güzel bir günde sahilin bu durumda olmasına üzüldüğünü belirten vatandaş Özlem Zeren, "Çok güzel bir gün, ama çok üzüldük. Deniz her zamankinden 1.5-2 metre geriye çekilmiş durumda. Dalgalı deniz. Birkaç gün önce daha iyiydi, ama dalgalanmayla birlikte denizin üzerinde kirlilik oluşmuş. Müsilaj değil sanırım" dedi.Denizin çekildiği ve yer yer kirliliğin oluştuğu Caddebostan sahili havadan görüntülendi.
türkiye
caddebostan sahili
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müsilaj, sahil, caddebostan sahili, kadıköy, istanbul erkek lisesi

Caddebostan sahilinde deniz yaklaşık 2 metre çekildi

17:56 02.04.2022 (güncellendi: 18:08 02.04.2022)
© AYKUT ZOR - CEM GÜNEY KILIÇİstanbul Kadıköy'de Caddebostan sahilinde deniz yaklaşık 2 metre çekildi
İstanbul Kadıköy'de Caddebostan sahilinde deniz yaklaşık 2 metre çekildi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© AYKUT ZOR - CEM GÜNEY KILIÇ
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İstanbul Kadıköy'de Caddebostan sahilinde deniz yaklaşık 2 metre çekilirken, açıklarındaki bir bölgede yer yer kirlilik olduğu görüldü.
Caddebostan sahilinde denizin yaklaşık 2 metre kadar çekildiği gözlendi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar denizin çekildiğini fark ettiklerinde şaşırdıklarını dile getirdi.
Denizin çekildiği kıyıda ayrıca yer yer kirlilik oluştuğu da belirtildi. Deniz açıklarında bir bölgede kızıl renkli bir maddenin deniz yüzeyini kapladığı görüldü.

'Birkaç gün önce daha iyiydi'

Çok güzel bir günde sahilin bu durumda olmasına üzüldüğünü belirten vatandaş Özlem Zeren, "Çok güzel bir gün, ama çok üzüldük. Deniz her zamankinden 1.5-2 metre geriye çekilmiş durumda. Dalgalı deniz. Birkaç gün önce daha iyiydi, ama dalgalanmayla birlikte denizin üzerinde kirlilik oluşmuş. Müsilaj değil sanırım" dedi.
Denizin çekildiği ve yer yer kirliliğin oluştuğu Caddebostan sahili havadan görüntülendi.
© AYKUT ZOR - CEM GÜNEY KILIÇDenizin çekildiği ve kirliliğin oluştuğu Caddebostan sahili havadan görüntülendi
İstanbul Kadıköy'de Caddebostan sahilinde deniz yaklaşık 2 metre çekildi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
Denizin çekildiği ve kirliliğin oluştuğu Caddebostan sahili havadan görüntülendi
© AYKUT ZOR - CEM GÜNEY KILIÇ
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