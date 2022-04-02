https://tr.sputniknews.com/20220402/caddebostan-sahilinde-deniz-yaklasik-2-metre-cekildi-1055263475.html

Caddebostan sahilinde deniz yaklaşık 2 metre çekildi

Caddebostan sahilinde deniz yaklaşık 2 metre çekildi

İstanbul Kadıköy'de Caddebostan sahilinde deniz yaklaşık 2 metre çekilirken, açıklarındaki bir bölgede yer yer kirlilik olduğu görüldü. 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T17:56+0300

2022-04-02T17:56+0300

2022-04-02T18:08+0300

türkiye

müsilaj

sahil

caddebostan sahili

kadıköy

istanbul erkek lisesi

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Caddebostan sahilinde denizin yaklaşık 2 metre kadar çekildiği gözlendi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar denizin çekildiğini fark ettiklerinde şaşırdıklarını dile getirdi. Denizin çekildiği kıyıda ayrıca yer yer kirlilik oluştuğu da belirtildi. Deniz açıklarında bir bölgede kızıl renkli bir maddenin deniz yüzeyini kapladığı görüldü.'Birkaç gün önce daha iyiydi'Çok güzel bir günde sahilin bu durumda olmasına üzüldüğünü belirten vatandaş Özlem Zeren, "Çok güzel bir gün, ama çok üzüldük. Deniz her zamankinden 1.5-2 metre geriye çekilmiş durumda. Dalgalı deniz. Birkaç gün önce daha iyiydi, ama dalgalanmayla birlikte denizin üzerinde kirlilik oluşmuş. Müsilaj değil sanırım" dedi.Denizin çekildiği ve yer yer kirliliğin oluştuğu Caddebostan sahili havadan görüntülendi.

türkiye

caddebostan sahili

kadıköy

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