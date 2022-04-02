Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220402/hindistan-ve-nepalden-enerjide-is-birligi-gelecekteki-iliskinin-sablonu-olacak-1055258407.html
Hindistan ve Nepal'den 'enerjide' iş birliği: 'Gelecekteki ilişkinin şablonu olacak'
Hindistan ve Nepal'den 'enerjide' iş birliği: 'Gelecekteki ilişkinin şablonu olacak'
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Nepal Başbakanı Sher Bahadur Deuba ile başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi. Modi, "Enerji iş birliğine ilişkin ortak... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T13:01+0300
2022-04-02T13:01+0300
dünya
nepal
hindistan
delhi
anlaşma
iş birliği
enerji
hindistan başbakanı narendra modi
sher bahadur deuba
tren
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1055258354_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6e6692df7cbd4666c686c22e0a6e438f.jpg
Indianexpress'in haberine göre, Nepal'le ilişkileri yeni projelerle daha üst seviyelere taşımayı amaçladıklarını söyleyen Hindistan Başbakanı Modi, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Nepal ile barış, gelişme ve zenginleşme yolunda sıkı dost olduklarını vurgulayarak "Enerji iş birliğine ilişkin ortak vizyon beyanımız, gelecekteki ilişkimizin şablonu olacak. İş birliğimizin çeşitli yönlerini tartışıp projelerin ilerleyişini gözden geçirdik ve ayrıca gelecek planlamasını görüştük. İkimiz de enerji sektöründeki fırsatlardan yararlanmamız gerektiği konusunda hemfikiriz" dedi.'Hint şirketlerin Nepal'in hidroelektrik geliştirme projelerine daha fazla katılımı konusunda anlaştık'Hint şirketlerin, Nepal'de hidroelektrik geliştirmede çok önemli bir rol oynayacağını belirten Modi, "Hint şirketlerin Nepal'in hidroelektrik geliştirme projelerine daha fazla katılımı konusunda anlaştık. Nepal'in, ekonomik kalkınmasına olumlu katkılarda bulunurken Hindistan'a enerji ihraç etmesi büyük mutluluk kaynağı" ifadelerini kullandı.Modi, Nepal'den enerji ithal etmek için birkaç teklifin daha onaylandığını bildirerek, Nepal'in bölgeye sürdürülebilir, uygun fiyatlı ve temiz enerjiyi teşvik etmeye yardımcı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Tren hattı sınır ticaretine imkan sağlayacakNepal ile sınır ticaretine daha fazla önem verilmesi konusunda da fikir birliğinde olduklarını belirten Modi, bugün faaliyete giren Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Jaynagar'dan Nepal'in Janakpur kentindeki Kurtha'ya uzanan tren hattının da buna imkan sağlayacağını kaydetti.'Hindistan'ın, Modi'nin vizyoner liderliği altında kaydettiği ilerlemeye hayranım'Deuba da Modi'ye ikili ilişkileri daha da ileri seviyeye çıkardığı için teşekkür ederek "Hindistan'ın, Modi'nin vizyoner liderliği altında kaydettiği ilerlemeye hayranım. Hindistan'ın Kovid-19'u etkili bir şekilde yönettiğini gördük ve ayrıca bize aşı sağlayarak yardım ettiği için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
nepal
hindistan
delhi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1055258354_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_73df2eb28d6e2acf65e307d5c6ce86c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nepal, hindistan, delhi, anlaşma, iş birliği, enerji, hindistan başbakanı narendra modi, sher bahadur deuba, tren, ticaret, ekonomi

Hindistan ve Nepal'den 'enerjide' iş birliği: 'Gelecekteki ilişkinin şablonu olacak'

13:01 02.04.2022
© AFP 2022 / PRAKASH SINGHHindistan ve Nepal Başbakanları
Hindistan ve Nepal Başbakanları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© AFP 2022 / PRAKASH SINGH
Abone olTelegram
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Nepal Başbakanı Sher Bahadur Deuba ile başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi. Modi, "Enerji iş birliğine ilişkin ortak vizyon beyanımız, gelecekteki ilişkimizin şablonu olacak" dedi.
Indianexpress'in haberine göre, Nepal'le ilişkileri yeni projelerle daha üst seviyelere taşımayı amaçladıklarını söyleyen Hindistan Başbakanı Modi, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Nepal ile barış, gelişme ve zenginleşme yolunda sıkı dost olduklarını vurgulayarak "Enerji iş birliğine ilişkin ortak vizyon beyanımız, gelecekteki ilişkimizin şablonu olacak. İş birliğimizin çeşitli yönlerini tartışıp projelerin ilerleyişini gözden geçirdik ve ayrıca gelecek planlamasını görüştük. İkimiz de enerji sektöründeki fırsatlardan yararlanmamız gerektiği konusunda hemfikiriz" dedi.

'Hint şirketlerin Nepal'in hidroelektrik geliştirme projelerine daha fazla katılımı konusunda anlaştık'

Hint şirketlerin, Nepal'de hidroelektrik geliştirmede çok önemli bir rol oynayacağını belirten Modi, "Hint şirketlerin Nepal'in hidroelektrik geliştirme projelerine daha fazla katılımı konusunda anlaştık. Nepal'in, ekonomik kalkınmasına olumlu katkılarda bulunurken Hindistan'a enerji ihraç etmesi büyük mutluluk kaynağı" ifadelerini kullandı.
Modi, Nepal'den enerji ithal etmek için birkaç teklifin daha onaylandığını bildirerek, Nepal'in bölgeye sürdürülebilir, uygun fiyatlı ve temiz enerjiyi teşvik etmeye yardımcı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tren hattı sınır ticaretine imkan sağlayacak

Nepal ile sınır ticaretine daha fazla önem verilmesi konusunda da fikir birliğinde olduklarını belirten Modi, bugün faaliyete giren Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Jaynagar'dan Nepal'in Janakpur kentindeki Kurtha'ya uzanan tren hattının da buna imkan sağlayacağını kaydetti.

'Hindistan'ın, Modi'nin vizyoner liderliği altında kaydettiği ilerlemeye hayranım'

Deuba da Modi'ye ikili ilişkileri daha da ileri seviyeye çıkardığı için teşekkür ederek "Hindistan'ın, Modi'nin vizyoner liderliği altında kaydettiği ilerlemeye hayranım. Hindistan'ın Kovid-19'u etkili bir şekilde yönettiğini gördük ve ayrıca bize aşı sağlayarak yardım ettiği için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала