https://tr.sputniknews.com/20220402/hindistan-ve-nepalden-enerjide-is-birligi-gelecekteki-iliskinin-sablonu-olacak-1055258407.html

Hindistan ve Nepal'den 'enerjide' iş birliği: 'Gelecekteki ilişkinin şablonu olacak'

Hindistan ve Nepal'den 'enerjide' iş birliği: 'Gelecekteki ilişkinin şablonu olacak'

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Nepal Başbakanı Sher Bahadur Deuba ile başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi. Modi, "Enerji iş birliğine ilişkin ortak... 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T13:01+0300

2022-04-02T13:01+0300

2022-04-02T13:01+0300

dünya

nepal

hindistan

delhi

anlaşma

iş birliği

enerji

hindistan başbakanı narendra modi

sher bahadur deuba

tren

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1055258354_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6e6692df7cbd4666c686c22e0a6e438f.jpg

Indianexpress'in haberine göre, Nepal'le ilişkileri yeni projelerle daha üst seviyelere taşımayı amaçladıklarını söyleyen Hindistan Başbakanı Modi, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Nepal ile barış, gelişme ve zenginleşme yolunda sıkı dost olduklarını vurgulayarak "Enerji iş birliğine ilişkin ortak vizyon beyanımız, gelecekteki ilişkimizin şablonu olacak. İş birliğimizin çeşitli yönlerini tartışıp projelerin ilerleyişini gözden geçirdik ve ayrıca gelecek planlamasını görüştük. İkimiz de enerji sektöründeki fırsatlardan yararlanmamız gerektiği konusunda hemfikiriz" dedi.'Hint şirketlerin Nepal'in hidroelektrik geliştirme projelerine daha fazla katılımı konusunda anlaştık'Hint şirketlerin, Nepal'de hidroelektrik geliştirmede çok önemli bir rol oynayacağını belirten Modi, "Hint şirketlerin Nepal'in hidroelektrik geliştirme projelerine daha fazla katılımı konusunda anlaştık. Nepal'in, ekonomik kalkınmasına olumlu katkılarda bulunurken Hindistan'a enerji ihraç etmesi büyük mutluluk kaynağı" ifadelerini kullandı.Modi, Nepal'den enerji ithal etmek için birkaç teklifin daha onaylandığını bildirerek, Nepal'in bölgeye sürdürülebilir, uygun fiyatlı ve temiz enerjiyi teşvik etmeye yardımcı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Tren hattı sınır ticaretine imkan sağlayacakNepal ile sınır ticaretine daha fazla önem verilmesi konusunda da fikir birliğinde olduklarını belirten Modi, bugün faaliyete giren Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Jaynagar'dan Nepal'in Janakpur kentindeki Kurtha'ya uzanan tren hattının da buna imkan sağlayacağını kaydetti.'Hindistan'ın, Modi'nin vizyoner liderliği altında kaydettiği ilerlemeye hayranım'Deuba da Modi'ye ikili ilişkileri daha da ileri seviyeye çıkardığı için teşekkür ederek "Hindistan'ın, Modi'nin vizyoner liderliği altında kaydettiği ilerlemeye hayranım. Hindistan'ın Kovid-19'u etkili bir şekilde yönettiğini gördük ve ayrıca bize aşı sağlayarak yardım ettiği için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

nepal

hindistan

delhi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nepal, hindistan, delhi, anlaşma, iş birliği, enerji, hindistan başbakanı narendra modi, sher bahadur deuba, tren, ticaret, ekonomi