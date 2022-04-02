https://tr.sputniknews.com/20220402/milli-savunma-bakanligi-hakkaride-caya-dusen-askerin-naasina-ulasildigini-acikladi-1055267912.html
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de çaya düşen askerin naaşına ulaşıldığını açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de çaya düşen askerin naaşına ulaşıldığını açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hakkari'da Derecik Çayı’na düşerek kaybolan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen’in naaşına ulaşıldığını açıkladı. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T22:27+0300
2022-04-02T22:27+0300
2022-04-02T22:27+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
hakkari
derecik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053401747_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a2c6f070deb6f0a5b4cf6bb8ec4560f8.jpg
MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, “31 Mart tarihinde akşam saatlerinde, Şemdinli/Hakkari bölgesinde devriye görevi icra eden unsurda görev yapan, Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen Derecik Çayı'na düşerek kaybolmuş, bölgede derhal havadan ve karadan yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. 2 Nisan 2022 tarihinde bölgede yapılan arama ve kurtarma faaliyetleri sonucunda Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen’in naaşına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.
türkiye
hakkari
derecik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053401747_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_05e2208333d88084d97ec09b0b75f259.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), hakkari, derecik
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de çaya düşen askerin naaşına ulaşıldığını açıkladı
Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hakkari'da Derecik Çayı’na düşerek kaybolan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen’in naaşına ulaşıldığını açıkladı.
MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, “31 Mart tarihinde akşam saatlerinde, Şemdinli/Hakkari bölgesinde devriye görevi icra eden unsurda görev yapan, Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen Derecik Çayı'na düşerek kaybolmuş, bölgede derhal havadan ve karadan yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. 2 Nisan 2022 tarihinde bölgede yapılan arama ve kurtarma faaliyetleri sonucunda Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen’in naaşına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.