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Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de çaya düşen askerin naaşına ulaşıldığını açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de çaya düşen askerin naaşına ulaşıldığını açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hakkari'da Derecik Çayı’na düşerek kaybolan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen’in naaşına ulaşıldığını açıkladı. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-02T22:27+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
hakkari
derecik
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MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, “31 Mart tarihinde akşam saatlerinde, Şemdinli/Hakkari bölgesinde devriye görevi icra eden unsurda görev yapan, Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen Derecik Çayı'na düşerek kaybolmuş, bölgede derhal havadan ve karadan yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. 2 Nisan 2022 tarihinde bölgede yapılan arama ve kurtarma faaliyetleri sonucunda Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen’in naaşına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.
türkiye
hakkari
derecik
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milli savunma bakanlığı (msb), hakkari, derecik

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de çaya düşen askerin naaşına ulaşıldığını açıkladı

22:27 02.04.2022
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hakkari'da Derecik Çayı’na düşerek kaybolan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen’in naaşına ulaşıldığını açıkladı.
MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, “31 Mart tarihinde akşam saatlerinde, Şemdinli/Hakkari bölgesinde devriye görevi icra eden unsurda görev yapan, Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen Derecik Çayı'na düşerek kaybolmuş, bölgede derhal havadan ve karadan yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. 2 Nisan 2022 tarihinde bölgede yapılan arama ve kurtarma faaliyetleri sonucunda Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen’in naaşına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.
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