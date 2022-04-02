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Osmaniye Belediye Başkanı, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi
Osmaniye Belediye Başkanı, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, tartısına el konulan Ali Budak'tan özür diledi. Kara, “Amcamızla bir araya geldik, elini öptük, özür diledik helallik... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T08:37+0300
2022-04-02T08:37+0300
türkiye
osmaniye
tartı
belediye
belediye başkanı
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Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, belediye zabıtalarınca tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür dileyerek tartıyı geri verdi.Osmaniye Belediyesi'ne bağlı zabıtalar tarafından, Atatürk Caddesi'nde sarımsak satan Ali Budak'ın tartısına el konulurken gözyaşlarını tutamadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu ve tepki çekti.Twitter hesabından açıklama yapan MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Ali Budak'la görüştüğü ve tartısını verdiği anları paylaştı.Budak'tan özür dilediğini aktaran Kara, “Bugün hepimizi üzen tatsız bir olay cereyan etmiştir. Gönül bu olayların hiç meydana gelmemesini ister, ancak insanız hatasız kul olmaz. Amcamızla bir araya geldik, elini öptük, özür diledik helallik istedik. 'Sizler benim yeğenimsiniz dedi' ve affetti. Var olsun” ifadelerini kullandı.
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osmaniye, tartı, belediye, belediye başkanı

Osmaniye Belediye Başkanı, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi

08:37 02.04.2022
© Kadir Kara/TwitterOsmaniye Belediye Başkanı, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi
Osmaniye Belediye Başkanı, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© Kadir Kara/Twitter
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Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, tartısına el konulan Ali Budak'tan özür diledi. Kara, “Amcamızla bir araya geldik, elini öptük, özür diledik helallik istedik” dedi.
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, belediye zabıtalarınca tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür dileyerek tartıyı geri verdi.
Osmaniye Belediyesi'ne bağlı zabıtalar tarafından, Atatürk Caddesi'nde sarımsak satan Ali Budak'ın tartısına el konulurken gözyaşlarını tutamadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu ve tepki çekti.
Twitter hesabından açıklama yapan MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Ali Budak'la görüştüğü ve tartısını verdiği anları paylaştı.
Budak'tan özür dilediğini aktaran Kara, “Bugün hepimizi üzen tatsız bir olay cereyan etmiştir. Gönül bu olayların hiç meydana gelmemesini ister, ancak insanız hatasız kul olmaz. Amcamızla bir araya geldik, elini öptük, özür diledik helallik istedik. 'Sizler benim yeğenimsiniz dedi' ve affetti. Var olsun” ifadelerini kullandı.
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