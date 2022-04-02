https://tr.sputniknews.com/20220402/osmaniye-belediye-baskani-tartisina-el-konulan-seyyar-saticidan-ozur-diledi-1055255121.html

Osmaniye Belediye Başkanı, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi

Osmaniye Belediye Başkanı, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, tartısına el konulan Ali Budak'tan özür diledi. Kara, “Amcamızla bir araya geldik, elini öptük, özür diledik helallik... 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T08:37+0300

2022-04-02T08:37+0300

2022-04-02T08:37+0300

türkiye

osmaniye

tartı

belediye

belediye başkanı

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Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, belediye zabıtalarınca tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür dileyerek tartıyı geri verdi.Osmaniye Belediyesi'ne bağlı zabıtalar tarafından, Atatürk Caddesi'nde sarımsak satan Ali Budak'ın tartısına el konulurken gözyaşlarını tutamadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu ve tepki çekti.Twitter hesabından açıklama yapan MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Ali Budak'la görüştüğü ve tartısını verdiği anları paylaştı.Budak'tan özür dilediğini aktaran Kara, “Bugün hepimizi üzen tatsız bir olay cereyan etmiştir. Gönül bu olayların hiç meydana gelmemesini ister, ancak insanız hatasız kul olmaz. Amcamızla bir araya geldik, elini öptük, özür diledik helallik istedik. 'Sizler benim yeğenimsiniz dedi' ve affetti. Var olsun” ifadelerini kullandı.

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osmaniye, tartı, belediye, belediye başkanı