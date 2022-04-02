Osmaniye Belediye Başkanı, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi
© Kadir Kara/TwitterOsmaniye Belediye Başkanı, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi
© Kadir Kara/Twitter
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, tartısına el konulan Ali Budak'tan özür diledi. Kara, “Amcamızla bir araya geldik, elini öptük, özür diledik helallik istedik” dedi.
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, belediye zabıtalarınca tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür dileyerek tartıyı geri verdi.
Osmaniye Belediyesi'ne bağlı zabıtalar tarafından, Atatürk Caddesi'nde sarımsak satan Ali Budak'ın tartısına el konulurken gözyaşlarını tutamadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu ve tepki çekti.
Amcanın ekmek teknesi sarımsak sattığı arabaya el koyan ve bu yaşta adamı ağlatmaya utanmayan Osmaniye Belediyesi...— Izzet Capa (@izzetcapa) April 1, 2022
Dilerim bir an önce bu yanlıştan dönersiniz ve o amcanın elini öpüp, özür dilersiniz...
Ayıptır, yazıktır, günahtır günah... pic.twitter.com/0MtSQQQ39p
Twitter hesabından açıklama yapan MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Ali Budak'la görüştüğü ve tartısını verdiği anları paylaştı.
Budak'tan özür dilediğini aktaran Kara, “Bugün hepimizi üzen tatsız bir olay cereyan etmiştir. Gönül bu olayların hiç meydana gelmemesini ister, ancak insanız hatasız kul olmaz. Amcamızla bir araya geldik, elini öptük, özür diledik helallik istedik. 'Sizler benim yeğenimsiniz dedi' ve affetti. Var olsun” ifadelerini kullandı.
Amcamızla bir araya geldik, elini öptük, özür diledik helallik istedik.— Kadir Kara (@baskankadirkara) April 1, 2022
"Sizler benim yeğenimsiniz dedi" ve affetti.
Var olsun.@izzetcapa pic.twitter.com/At5zBQ5jfW