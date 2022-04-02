https://tr.sputniknews.com/20220402/thodex-magdurlari-tepkili-1-milyonluk-alacaga-70-bin-lira-teklif-verildi-1055253840.html

Thodex mağdurları tepkili: 1 milyonluk alacağa 70 bin lira teklif verildi

Thodex mağdurları tepkili: 1 milyonluk alacağa 70 bin lira teklif verildi

Thodex'te mağdur avukatı konumunda bulunan Sezayi Balkan, müvekkilinin MASAK raporuna göre 248 bin lira alacağının olduğunu ancak Özer'in avukatı aracılığıyla... 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T03:58+0300

2022-04-02T03:58+0300

2022-04-02T03:58+0300

türkiye

thodex

alacak

teklif

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Faruk Fatih Özer'in Thodex kripto para uygulaması üzerinden müşterileri dolandırıp Arnavutluk'a kaçması üzerine başlatılan soruşturma tamamlayarak aralarında Faruk Fatih Özer ile ağabey Güven Özer ve abla Serap Özer'in de bulunduğu 21 şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.Faruk Fatih Özer'in ailesinin avukatı ise mağdurlarının zararlarının giderilmeye başladığına ve bazı mağdurların şikayetlerinden vazgeçtiğine dair geçtiğimiz günlerde basın açıklaması yaptı. Şüphelinin avukatının iddialarına karşı mağdur avukatlarından Sezayi Balkan da bugün basın açıklaması yaptı.Avukat Balkan "Malumunuz 1 yıl önce hemen hemen bu günlerde Thodex'in web sitesine erişim sorunu yaşanmış ve akabinde kurucusu olan şüpheli Fatih Fatih Özer'in kayıplara karıştığı basına yansımıştı. Söz konusu olayda 2 milyar dolarlık bir dolandırıcılık iddiası ve 400 bin kişilik mağdur kitlesi oluştuğu ifade edilmişti. Geçtiğimiz haftalarda basına yansıdığı üzere şüpheli Faruk Fatih Özer'in avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada zararların tazmin edilmeye başlandığı, öncelikli büyük meblağlar ile MASAK raporları baz alınarak ödemelerin yapıldığı ifade edilmişti. Ancak geldiğimiz noktada olay daha önce basına yansıyanlardan çok daha farklı olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki, öncelikle her ne kadar mağdurların zararlarını gideriyoruz deseler de zararlar kısmi olarak giderilmektedir. Mağdurun tüm zararı giderilmeyecektir" şeklinde konuştu.'Bir milyonluk alacak nerede, 70 bin lira teklif nerede?'Ayrıca tüm mağdurların değil şikayetçi olan mağdurların zararının giderilebileceği söylendiğini öne süren Sezayi Balkan şöyle devam etti: Balkan, mağdurların zararlarının şüphelinin ailesi tarafından kişisel malvarlıkları ile karşılanacağının iddia edildiğini belirterek "Ödemeler taksitler halinde olacağı için ailesinin mal varlığı var mı? Yeterli mi? Bunlar hakkında hiç bir bilgiye sahip değiliz. Bu noktada şunu düşünmeden edemiyoruz tabi. Mağdurlar şikayetten vazgeçirilip ödemeler ya yapılmazsa? Mağdurlar bir kez daha mı mağdur edilecek" dedi.MASAK raporlarına göre peşin olarak mağdurların zararlarının ödenmesi gerektiğini ifade eden Balkan, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:

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thodex, alacak, teklif