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https://tr.sputniknews.com/20220402/yangin-benzinlige-ulasmadan-kontrol-altina-alindi-1055260822.html
Yangın benzinliğe ulaşmadan kontrol altına alındı
Yangın benzinliğe ulaşmadan kontrol altına alındı
İzmir-İstanbul karayolunun Manisa kısmında sazlık alanlarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu hemen yakınındaki benzin istasyonuna... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T15:30+0300
2022-04-02T15:30+0300
türkiye
yangın
itfaiyeci
manisa
benzin istasyonu
otoyol
izmir
istanbul
alev almak
saruhanlı
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde İzmir-İstanbul karayolu üzerinde yol kenarında bulunan sazlık alanlarda yangın çıktı. Kuvvetli rüzgârın da etkisiyle hızla büyüyen yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.Boyu 3 metreyi bulan alevlerBoyu 3 metreyi bulan alevlerden yükselen dumanlar İzmir-İstanbul Karayolunu kapladı. Sürücülerin zor anlar yaşadığı yangın, rüzgârın kuvvetli etkisine rağmen itfaiye ekipleri tarafından benzin istasyonuna ulaşamadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220402/60-hektarlik-alani-etkiledi-bursada-ormanlik-alandaki-yangina-mudahale-suruyor-1055255282.html
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yangın, itfaiyeci, manisa, benzin istasyonu, otoyol, izmir, istanbul, alev almak, saruhanlı

Yangın benzinliğe ulaşmadan kontrol altına alındı

15:30 02.04.2022
© İHA / SADIK CANGELManisa'da yangın
Manisa'da yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© İHA / SADIK CANGEL
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İzmir-İstanbul karayolunun Manisa kısmında sazlık alanlarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu hemen yakınındaki benzin istasyonuna ulaşmadan söndürüldü.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde İzmir-İstanbul karayolu üzerinde yol kenarında bulunan sazlık alanlarda yangın çıktı. Kuvvetli rüzgârın da etkisiyle hızla büyüyen yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Boyu 3 metreyi bulan alevler

Boyu 3 metreyi bulan alevlerden yükselen dumanlar İzmir-İstanbul Karayolunu kapladı. Sürücülerin zor anlar yaşadığı yangın, rüzgârın kuvvetli etkisine rağmen itfaiye ekipleri tarafından benzin istasyonuna ulaşamadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bursa - Osmangazi - yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
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