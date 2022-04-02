https://tr.sputniknews.com/20220402/yangin-benzinlige-ulasmadan-kontrol-altina-alindi-1055260822.html

Yangın benzinliğe ulaşmadan kontrol altına alındı

Yangın benzinliğe ulaşmadan kontrol altına alındı

İzmir-İstanbul karayolunun Manisa kısmında sazlık alanlarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu hemen yakınındaki benzin istasyonuna... 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T15:30+0300

2022-04-02T15:30+0300

2022-04-02T15:30+0300

türkiye

yangın

itfaiyeci

manisa

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otoyol

izmir

istanbul

alev almak

saruhanlı

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde İzmir-İstanbul karayolu üzerinde yol kenarında bulunan sazlık alanlarda yangın çıktı. Kuvvetli rüzgârın da etkisiyle hızla büyüyen yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.Boyu 3 metreyi bulan alevlerBoyu 3 metreyi bulan alevlerden yükselen dumanlar İzmir-İstanbul Karayolunu kapladı. Sürücülerin zor anlar yaşadığı yangın, rüzgârın kuvvetli etkisine rağmen itfaiye ekipleri tarafından benzin istasyonuna ulaşamadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

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türkiye

manisa

izmir

istanbul

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