https://tr.sputniknews.com/20220403/abdde-silahli-saldiri-6-kisi-oldu-10-kisi-yaralandi-1055283021.html

ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

ABD'nin Kalifornia eyaletine bağlı Sacramento kentinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı... 03.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-03T19:18+0300

2022-04-03T19:18+0300

2022-04-03T19:34+0300

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sacramento

silahlı saldırı

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Sacramento kentinin en işlek caddelerinden birinde gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.Sacramento Polis Şefi Kathy Lester, basına yaptığı açıklamada, saldırının yerel saatle 02.00 sularında gerçekleştiğini bildirdi.Lester, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını belirtti.Olayla ilgili bilgi veya görüntü sahibi olanların polisle irtibata geçmelerini isteyen Lester, henüz saldırganı veya saldırganlardan herhangi birini tespit edip yakalayamadıklarını kaydetti.Sacramento Belediye Başkanı Darrell Steinberg, olayla ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Kelimeler bu sabahki şokumu ve üzüntümü ifade edemez. Ölü ve yaralıların sayısını anlamak zor. Bu trajik olayda tam olarak ne olduğu hakkında daha fazla bilgi bekliyoruz. Artan silah şiddeti şehrimizin, devletimizin ve milletimizin baş belasıdır ve bunu azaltmak için yapılacak tüm eylemleri destekliyorum." ifadelerini kullandı.

abd

kaliforniya

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abd, kaliforniya, sacramento, silahlı saldırı