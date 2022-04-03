https://tr.sputniknews.com/20220403/diplomatik-iliskilerin-yildonumunu-nedeniyle-putinden-ermenistan-liderlerine-kutlama-1055277324.html

Diplomatik ilişkilerin yıldönümünü nedeniyle Putin'den Ermenistan liderlerine kutlama

Diplomatik ilişkilerin yıldönümünü nedeniyle Putin'den Ermenistan liderlerine kutlama

Rusya lideri Vladimir Putin, Ermeni mevkidaşı Haçaturyan’ı ve Başbakan Paşinyan'ı, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü... 03.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-03T12:41+0300

2022-04-03T12:41+0300

2022-04-03T12:41+0300

dünya

rusya

kutlama

vladimir putin

ermenistan

paşinyan

vaagn haçaturyan

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Kremlin’in sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Cumhurbaşkanı mevkidaşı Vaagn Haçaturyan’ı ve Başbakan Nikol Paşinyan'ı, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü dolayısıyla tebrik ederek, Rusya ve Ermenistan'ın geçen onlarca yıl boyunca tüm alanlarda verimli işbirliği konusunda önemli deneyimler biriktirdiğini belirtti. Kutlama telgrafında, “Geçtiğimiz onlarca yıl boyunca Rusya ve Ermenistan her alanda verimli işbirliği konusunda önemli deneyimler biriktirdi. KGAÖ (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü), EEC (Avrasya Ekonomi Topluluğu) ve BDT çerçevesindeki çabaların koordinasyonu, ayrıca Güney Kafkasya'da barış, güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik etkileşim iyi bir getiri sağlıyor” ifadelerine yer verildi. Putin ayrıca Haçaturyan ve Paşinyan'a sağlık ve başarı, tüm Ermenistan halkına da mutluluk ve refah dileklerini iletti.

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rusya, kutlama, vladimir putin, ermenistan, paşinyan, vaagn haçaturyan