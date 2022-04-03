https://tr.sputniknews.com/20220403/diplomatik-iliskilerin-yildonumunu-nedeniyle-putinden-ermenistan-liderlerine-kutlama-1055277324.html
Diplomatik ilişkilerin yıldönümünü nedeniyle Putin'den Ermenistan liderlerine kutlama
Diplomatik ilişkilerin yıldönümünü nedeniyle Putin'den Ermenistan liderlerine kutlama
Rusya lideri Vladimir Putin, Ermeni mevkidaşı Haçaturyan’ı ve Başbakan Paşinyan'ı, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T12:41+0300
2022-04-03T12:41+0300
2022-04-03T12:41+0300
dünya
rusya
kutlama
vladimir putin
ermenistan
paşinyan
vaagn haçaturyan
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Kremlin’in sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Cumhurbaşkanı mevkidaşı Vaagn Haçaturyan’ı ve Başbakan Nikol Paşinyan'ı, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü dolayısıyla tebrik ederek, Rusya ve Ermenistan'ın geçen onlarca yıl boyunca tüm alanlarda verimli işbirliği konusunda önemli deneyimler biriktirdiğini belirtti. Kutlama telgrafında, “Geçtiğimiz onlarca yıl boyunca Rusya ve Ermenistan her alanda verimli işbirliği konusunda önemli deneyimler biriktirdi. KGAÖ (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü), EEC (Avrasya Ekonomi Topluluğu) ve BDT çerçevesindeki çabaların koordinasyonu, ayrıca Güney Kafkasya'da barış, güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik etkileşim iyi bir getiri sağlıyor” ifadelerine yer verildi. Putin ayrıca Haçaturyan ve Paşinyan'a sağlık ve başarı, tüm Ermenistan halkına da mutluluk ve refah dileklerini iletti.
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rusya, kutlama, vladimir putin, ermenistan, paşinyan, vaagn haçaturyan
Diplomatik ilişkilerin yıldönümünü nedeniyle Putin'den Ermenistan liderlerine kutlama
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Rusya lideri Vladimir Putin, Ermeni mevkidaşı Haçaturyan’ı ve Başbakan Paşinyan'ı, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.
Kremlin’in sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Cumhurbaşkanı mevkidaşı Vaagn Haçaturyan’ı ve Başbakan Nikol Paşinyan'ı, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü dolayısıyla tebrik ederek, Rusya ve Ermenistan'ın geçen onlarca yıl boyunca tüm alanlarda verimli işbirliği konusunda önemli deneyimler biriktirdiğini belirtti.
Kutlama telgrafında, “Geçtiğimiz onlarca yıl boyunca Rusya ve Ermenistan her alanda verimli işbirliği konusunda önemli deneyimler biriktirdi. KGAÖ (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü), EEC (Avrasya Ekonomi Topluluğu) ve BDT çerçevesindeki çabaların koordinasyonu, ayrıca Güney Kafkasya'da barış, güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik etkileşim iyi bir getiri sağlıyor” ifadelerine yer verildi.
Putin ayrıca Haçaturyan ve Paşinyan'a sağlık ve başarı, tüm Ermenistan halkına da mutluluk ve refah dileklerini iletti.