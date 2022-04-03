https://tr.sputniknews.com/20220403/fsm-koprusu-otizme-dikkati-cekmek-icin-isiklandirildi-1055273114.html
FSM Köprüsü, otizme dikkat çekmek için ışıklandırıldı
FSM Köprüsü, otizme dikkat çekmek için ışıklandırıldı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü için mavi renkle ışıklandırıldı. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T09:14+0300
2022-04-03T09:14+0300
2022-04-03T09:17+0300
otizm
yaşam
fatih sultan mehmet köprüsü
mavi ışık
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Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bu kez de 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için maviye büründü.Her yıl Otizm Farkındalık Günü'nde farklı etkinlikler düzenleniyor.Hastalığın sembol rengi mavi renkle akşam saatlerinde başlayan aydınlatma, sabaha kadar devam edecek.
https://tr.sputniknews.com/20220402/otizm-farkindalik-gunu-etkinliginde-konusan-kilicdaroglu-mebi-zorlayin-40-saatlik-ders-versin-1055262772.html
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otizm, fatih sultan mehmet köprüsü, mavi ışık
FSM Köprüsü, otizme dikkat çekmek için ışıklandırıldı
09:14 03.04.2022 (güncellendi: 09:17 03.04.2022) Abone ol
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü için mavi renkle ışıklandırıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bu kez de 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için maviye büründü.
Her yıl Otizm Farkındalık Günü'nde farklı etkinlikler düzenleniyor.
Hastalığın sembol rengi mavi renkle akşam saatlerinde başlayan aydınlatma, sabaha kadar devam edecek.