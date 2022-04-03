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Macaristan sandık başında
Macaristan sandık başında
Macaristan halkı, Ulusal Meclis'in yeni üyelerini belirlemek ve referandum için sandık başına gitti. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T07:31+0300
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dünya
macaristan
seçim
referandum
eşcinsellik
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Yaklaşık 9.7 milyonluk nüfuslu Macaristan'da 8 milyon 200 bin seçmen, hükümeti belirlemek ve referandum için oy kullanmaya başladı. Yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi 19.00'a kadar devam edecek. Toplam 199 sandalyeli Macaristan Parlamentosu'nda 106 milletvekilli, en çok oy alan adayın kazandığı 'dar bölge sistemi'ne göre belirleniyor. Dar bölge sisteminde, ilk turda en yüksek oyu alan aday milletvekili oluyor. Geri kalan 93 milletvekili ise partilerin listesinden oy oranına göre belirleniyor. Yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, seçmenlerin yüzde 41'i Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP) ittifakını, yüzde 39'u Demokratik Koalisyonu (DK), Jobbik, Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP) ve Macaristan için Diyalog Partisi'nin (PM) oluşturduğu çatı oluşumu 'Macaristan için Birlik'i desteklerken yüzde 16'sı ise kararsız. Parlamentoya giriş barajı olan yüzde 5'i, sadece Fidesz-KDNP ittifakı ve Macaristan İçin Birlik'in aşması öngörülüyor. Seçmenler ayrıca, muhalefet tarafından 'homofobik yasa', hükümet tarafından ise 'çocukları koruma yasası' olarak nitelendirilen ve birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin sert tepki gösterdiği, 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine 'teşvik etmeyi' yasaklayan yasal düzenlemeye ilişkin referandh0da oy kullanıyor. Halk oylamasında cevap verilmesi istenen sorular şöyle:
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macaristan, seçim, referandum, eşcinsellik

Macaristan sandık başında

07:31 03.04.2022 (güncellendi: 07:36 03.04.2022)
© AFP 2022 / PETER KOHALMIMacaristan'da seçim
Macaristan'da seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© AFP 2022 / PETER KOHALMI
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Macaristan halkı, Ulusal Meclis'in yeni üyelerini belirlemek ve referandum için sandık başına gitti.
Yaklaşık 9.7 milyonluk nüfuslu Macaristan'da 8 milyon 200 bin seçmen, hükümeti belirlemek ve referandum için oy kullanmaya başladı. Yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi 19.00'a kadar devam edecek.
Toplam 199 sandalyeli Macaristan Parlamentosu'nda 106 milletvekilli, en çok oy alan adayın kazandığı 'dar bölge sistemi'ne göre belirleniyor. Dar bölge sisteminde, ilk turda en yüksek oyu alan aday milletvekili oluyor. Geri kalan 93 milletvekili ise partilerin listesinden oy oranına göre belirleniyor.
Yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, seçmenlerin yüzde 41'i Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP) ittifakını, yüzde 39'u Demokratik Koalisyonu (DK), Jobbik, Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP) ve Macaristan için Diyalog Partisi'nin (PM) oluşturduğu çatı oluşumu 'Macaristan için Birlik'i desteklerken yüzde 16'sı ise kararsız.
Parlamentoya giriş barajı olan yüzde 5'i, sadece Fidesz-KDNP ittifakı ve Macaristan İçin Birlik'in aşması öngörülüyor.
Seçmenler ayrıca, muhalefet tarafından 'homofobik yasa', hükümet tarafından ise 'çocukları koruma yasası' olarak nitelendirilen ve birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin sert tepki gösterdiği, 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine 'teşvik etmeyi' yasaklayan yasal düzenlemeye ilişkin referandh0da oy kullanıyor.
Halk oylamasında cevap verilmesi istenen sorular şöyle:
Ebeveynlerin rızası olmadan reşit olmayan çocuklara okullarda cinsel yönelim dersleri verilmesini destekliyor musunuz?
Reşit olmayan çocuklara cinsiyet değiştirme operasyonu tanıtımı yapılmasını destekliyor musunuz?
Çocukların gelişimini etkileyen cinsel içeriklerin herhangi bir kısıtlama olmadan medyada gösterilmesini destekliyor musunuz?
Cinsiyet değiştirme tanıtımı yapan görüntülerin medyada yayınlanmasını destekliyor musunuz?
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