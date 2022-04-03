https://tr.sputniknews.com/20220403/prof-dr-guneri-gobi-colunde-eski-turklere-ait-kaya-resimleri-bulduk-1055270288.html

Prof. Dr. Güneri: Gobi Çölü'nde eski Türklere ait kaya resimleri bulduk

Prof. Dr. Güneri: Gobi Çölü'nde eski Türklere ait kaya resimleri bulduk

Arkeolog ve yazar Prof. Dr. Semih Güneri, Moğolistan'ın Gobi Çölü'nde Türklere ait kaya resimleri bulduklarını söyledi. 03.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-03T02:14+0300

2022-04-03T02:14+0300

2022-04-03T02:16+0300

yaşam

moğolistan

gobi çölü

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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Kafkasya Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Semih Güneri, Orta Asya'da Türk Kültürü'nün Arkeolojik Kaynakları (OTAK) Projesi'nin uzun yıllar devam ettiğini dile getirerek çeşitli kurumların desteğiyle Moğolistan’da Gobi Çölü'nde çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Projenin iki yıl önce başladığını belirten Güneri, çölde buldukları petroglif, yani kaya resimleri ile Türk tarihine ilişkin yeni verilere ulaştıklarını kaydetti. Prof. Dr. Güneri, "Moğolistan iklim açısından yarı çöl ve step kültür alanıdır. Gobi Çölü de Arap çöllerine benzerlik gösteriyor. Ama etrafta kısmen kayalıklar var. Kayaların yüzeylerinde petroglif dediğimiz kaya resimleri var. Orada yaşayan etnik grubun Türk dili konuşan halklar olduğunu biliyoruz. Çünkü oradaki sanat stili Altay'daki sanat stilinin aynısı" dedi.Çölde çalışmanın zor olduğunu ve pek tercih edilmediğini vurgulayan Güneri, Türk tarihini araştırmak adına bu zorluğu kabul ettiklerini dile getirdi.'Türk tarihi açısından hiç değerlendirilmemiş bir alan'Avrupalıların Moğolistan'da çalışsa da Gobi Çölü'ne pek gitmediğini anlatan Güneri, çok az çalışılmış ve Türk tarihi açısından hiç değerlendirilmemiş bir alan olan bölgeyle ilgili şunları söyledi:'Günümüzden 13-15 bin yıl öncesine ait örnekler var'Moğolistan bölgesinde Altaylara kadar olan her yeri taradıklarını ve en erken dönemlerin üst Paleolitik Çağ'a ait olduğunu anlatan Semih Güneri, "Günümüzden 13-15 bin yıl öncesine ait örnekler var. Bunların benzerleri araştırılmadı. Çok erken örneklerle karşılaşabiliriz. Bu bizi şaşırtır aynı zamanda sevindirir. O bölgede bir başka yerde olmayan dinozor fosilleri de var. Bizim amacımız girilmeyen alanlara girmek. Hangi sürprizlerle karşılaşacağımızı tam bilmiyoruz. Bugüne kadar Gobi bölgesinde araştırılmamış ve Türk kültürüyle ilişki kurulmamış petroglif birikimini ortaya çıkaracağız. Diğerlerinde olduğu gibi bu birikimi bilimsel yayınlara yansıtmayı amaçlıyoruz" dedi.Altay dağları kültür bölgesinde hem Türkiye'de hem de dünyada ilk kez yapılan araştırmalara sahip olduklarını ifade eden Güneri, "Çünkü kimse Türk kültürüyle ilgilenmemiş. Bizim yaptığımız bütün araştırmalar yenidir ve sürprizlerle doludur. Yayınlarımız da bunu gösteriyor" diye konuştu.

moğolistan

gobi çölü

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moğolistan, gobi çölü