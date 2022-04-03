https://tr.sputniknews.com/20220403/seinfeld-dizisinin-yildizi-estelle-harris-hayatini-kaybetti-1055279529.html
Seinfeld dizisinin yıldızı Estelle Harris hayatını kaybetti
Seinfeld dizisinin yıldızı Estelle Harris hayatını kaybetti
Seinfeld'da George Costanza'nın annesi rolüyle tanınan oyuncu Estelle Harris, 93 yaşında yaşamını yitirdi. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T14:20+0300
2022-04-03T14:20+0300
2022-04-03T14:31+0300
seinfeld
yaşam
ölüm
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Toy Story filminde Mrs. Potato Head karakterini seslendiren ve Seinfeld dizisinde George Costanza’nın annesini canlandıran ünlü oyuncu Estelle Harris, 94. yaş gününe sadece iki gün kala hayatını kaybetti.Deadline’a konuşan oğlu Glen Harris, ABD’li yıldızın California’daki evinde doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybettiğini belirterek, “Nezaketi, tutkusu, duyarlılığı, mizahı, empatisi ve sevgisi neredeyse rakipsizdi ve onu tanıyan herkes onu çok özleyecek” dedi.Kimdir?1928’de New York’ta şekerci dükkanına sahip Polonyalı göçmenlerin çocuğu olarak doğan Estelle Harris, Pittsburgh banliyösünde büyüdü. Sonra doğduğu şehre geri döndü ve kocası Sy Harris ile evlendi. Çiftin bu evlilikten üç çocukları doğdu.1977’de çocuklarını yetiştirirken çeşitli amatör topluluk tiyatrolarında oynamaya başladı ve The Suite Life of Zach ve Cody, iCarly, Curb Your Enthusiasm, The Proud Family, Sabrina the Teenage Witch gibi birçok yapımda başrol oynadı.En çok Seinfeld dizisindeki Estelle Costanza rolüyle tanınan Harrisa, Toy Story serisinde Mrs. Potato Head, The Suite Life of Zack & Cody'de Muriel ve Tarzan II'de Mama Gunda rollerine hayat verdi.
https://tr.sputniknews.com/20190917/netflixten-yeni-hamle-seinfeldin-butun-bolumleri-2021de-yayinda-1040190865.html
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seinfeld, ölüm
Seinfeld dizisinin yıldızı Estelle Harris hayatını kaybetti
14:20 03.04.2022 (güncellendi: 14:31 03.04.2022) Abone ol
Seinfeld'da George Costanza'nın annesi rolüyle tanınan oyuncu Estelle Harris, 93 yaşında yaşamını yitirdi.
Toy Story filminde Mrs. Potato Head karakterini seslendiren ve Seinfeld dizisinde George Costanza’nın annesini canlandıran ünlü oyuncu Estelle Harris, 94. yaş gününe sadece iki gün kala hayatını kaybetti.
Deadline’a konuşan oğlu Glen Harris, ABD’li yıldızın California’daki evinde doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybettiğini belirterek, “Nezaketi, tutkusu, duyarlılığı, mizahı, empatisi ve sevgisi neredeyse rakipsizdi ve onu tanıyan herkes onu çok özleyecek” dedi.
Kimdir?
1928’de New York’ta şekerci dükkanına sahip Polonyalı göçmenlerin çocuğu olarak doğan Estelle Harris, Pittsburgh banliyösünde büyüdü. Sonra doğduğu şehre geri döndü ve kocası Sy Harris ile evlendi. Çiftin bu evlilikten üç çocukları doğdu.
1977’de çocuklarını yetiştirirken çeşitli amatör topluluk tiyatrolarında oynamaya başladı ve The Suite Life of Zach ve Cody, iCarly, Curb Your Enthusiasm, The Proud Family, Sabrina the Teenage Witch gibi birçok yapımda başrol oynadı.
En çok Seinfeld dizisindeki Estelle Costanza rolüyle tanınan Harrisa, Toy Story serisinde Mrs. Potato Head, The Suite Life of Zack & Cody'de Muriel ve Tarzan II'de Mama Gunda rollerine hayat verdi.