https://tr.sputniknews.com/20220403/seinfeld-dizisinin-yildizi-estelle-harris-hayatini-kaybetti-1055279529.html

Seinfeld dizisinin yıldızı Estelle Harris hayatını kaybetti

Seinfeld dizisinin yıldızı Estelle Harris hayatını kaybetti

Seinfeld'da George Costanza'nın annesi rolüyle tanınan oyuncu Estelle Harris, 93 yaşında yaşamını yitirdi. 03.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-03T14:20+0300

2022-04-03T14:20+0300

2022-04-03T14:31+0300

seinfeld

yaşam

ölüm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/03/1055279504_0:0:1971:1109_1920x0_80_0_0_2504c2caee06f47e6fbcf82331668cc8.jpg

Toy Story filminde Mrs. Potato Head karakterini seslendiren ve Seinfeld dizisinde George Costanza’nın annesini canlandıran ünlü oyuncu Estelle Harris, 94. yaş gününe sadece iki gün kala hayatını kaybetti.Deadline’a konuşan oğlu Glen Harris, ABD’li yıldızın California’daki evinde doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybettiğini belirterek, “Nezaketi, tutkusu, duyarlılığı, mizahı, empatisi ve sevgisi neredeyse rakipsizdi ve onu tanıyan herkes onu çok özleyecek” dedi.Kimdir?1928’de New York’ta şekerci dükkanına sahip Polonyalı göçmenlerin çocuğu olarak doğan Estelle Harris, Pittsburgh banliyösünde büyüdü. Sonra doğduğu şehre geri döndü ve kocası Sy Harris ile evlendi. Çiftin bu evlilikten üç çocukları doğdu.1977’de çocuklarını yetiştirirken çeşitli amatör topluluk tiyatrolarında oynamaya başladı ve The Suite Life of Zach ve Cody, iCarly, Curb Your Enthusiasm, The Proud Family, Sabrina the Teenage Witch gibi birçok yapımda başrol oynadı.En çok Seinfeld dizisindeki Estelle Costanza rolüyle tanınan Harrisa, Toy Story serisinde Mrs. Potato Head, The Suite Life of Zack & Cody'de Muriel ve Tarzan II'de Mama Gunda rollerine hayat verdi.

https://tr.sputniknews.com/20190917/netflixten-yeni-hamle-seinfeldin-butun-bolumleri-2021de-yayinda-1040190865.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

seinfeld, ölüm