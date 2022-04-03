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Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın kışladan konvoyla çıktığı görüntülere MSB'den inceleme
Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın kışladan konvoyla çıktığı görüntülere MSB'den inceleme
Milli Savunma Bakanlığınca, "tezkeresini alan bir askerin Mamak'ta görev yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına" ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T18:22+0300
2022-04-03T18:24+0300
türkiye
selin ciğerci
gökhan çıra
konvoy
milli savunma bakanlığı (msb)
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Tezkeresini alan bir askerin birliğinden "lüks araç konvoyu ile çıktığına" dair sosyal medyada bazı görüntüler yer aldı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığınca söz konusu görüntülerin ardından derhal harekete geçilerek inceleme başlatıldı.Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetlerinde, bu tür bir davranışın kabul edilmesinin asla mümkün olmadığını belirten kaynaklar, "Kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK'da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereği yapılacaktır." ifadesini kullandı.Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin ikinci kez evlilik teklifi aldığı eski eşi Gökhan Çıra'yı askerlik yaptığı birlikten 4 araçtan oluşan konvoyla kışlanın içinden aldığı görüntüler gündeme oturmuştu.
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selin ciğerci, gökhan çıra, konvoy, milli savunma bakanlığı (msb)

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın kışladan konvoyla çıktığı görüntülere MSB'den inceleme

18:22 03.04.2022 (güncellendi: 18:24 03.04.2022)
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığınca, "tezkeresini alan bir askerin Mamak'ta görev yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına" ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Tezkeresini alan bir askerin birliğinden "lüks araç konvoyu ile çıktığına" dair sosyal medyada bazı görüntüler yer aldı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığınca söz konusu görüntülerin ardından derhal harekete geçilerek inceleme başlatıldı.
Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetlerinde, bu tür bir davranışın kabul edilmesinin asla mümkün olmadığını belirten kaynaklar, "Kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK'da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereği yapılacaktır." ifadesini kullandı.
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin ikinci kez evlilik teklifi aldığı eski eşi Gökhan Çıra'yı askerlik yaptığı birlikten 4 araçtan oluşan konvoyla kışlanın içinden aldığı görüntüler gündeme oturmuştu.
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