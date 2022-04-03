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https://tr.sputniknews.com/20220403/sirbistanda-secim-sandiklari-kapandi-1055284547.html
﻿Sırbistan'da seçim sandıkları kapandı
﻿Sırbistan'da seçim sandıkları kapandı
﻿Sırbistan'da halk yerel, parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullandı. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T22:26+0300
2022-04-03T22:25+0300
dünya
sırbistan
seçim
aleksandr vucic
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Sırbistan Cumhuriyet Seçim Komisyonu'nun talimatı üzerine yerel saatle 07.00'de açılan sandıklar, saat 20.00'de kapandı.Seçimde, cumhurbaşkanı ve 250 sandalyeli parlamentonun üyelerinin yanı sıra 12 belediye ve Belgrad dahil olmak üzere iki şehirde yerel yönetimlerin belirlenmesi için oy kullanıldı.Nüfusun 6 milyon 908 bin olduğu Sırbistan'da seçmen sayısı, yurt dışındaki Sırp vatandaşlar ile 6 milyon 500 bin olarak kayıtlara geçti.Cumhurbaşkanı adayları mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, muhalefetteki "Birleşmiş Sırbistan"ın adayı eski Sırbistan Genelkurmay Başkanı Zdravko Ponos, Yeşil-Sol Koalisyonu'ndan Biljana Stojkovic, Patronlar Partisi'nin temsilcisi Milica Djurdjevic Stamenkovski, Sırbistan Demokrat Partisi Başkanı Milos Jovanovic, Sırp Dveri Hareketi lideri Bosko Obradovic, Egemenler Koalisyonu'nun temsilcisi Branka Stamenkovic ve Sırp Sağcılar Başkanı Misa Vacic olarak sıralanıyor.Cumhurbaşkanı adaylarından yüzde 50 üzeri oy alan olmaz ise en yüksek oy alan iki aday ikinci turda yarışacak.2017'de düzenlenen seçimlerde katılım oranı yüzde 54,36 yani 3 milyon 655 bin 365 olarak kayıtlara geçmişti.Mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, önceki seçimde ikinci tura gerek kalmadan, ilk turda oyların yüzde 55,08'ini alarak kazanmıştı.Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresi 5 yıl.
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sırbistan, seçim, aleksandr vucic

﻿Sırbistan'da seçim sandıkları kapandı

22:26 03.04.2022
© REUTERS / ZORANA JEVTICSırbistan seçim
Sırbistan seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / ZORANA JEVTIC
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﻿Sırbistan'da halk yerel, parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullandı.
Sırbistan Cumhuriyet Seçim Komisyonu'nun talimatı üzerine yerel saatle 07.00'de açılan sandıklar, saat 20.00'de kapandı.
Seçimde, cumhurbaşkanı ve 250 sandalyeli parlamentonun üyelerinin yanı sıra 12 belediye ve Belgrad dahil olmak üzere iki şehirde yerel yönetimlerin belirlenmesi için oy kullanıldı.
Nüfusun 6 milyon 908 bin olduğu Sırbistan'da seçmen sayısı, yurt dışındaki Sırp vatandaşlar ile 6 milyon 500 bin olarak kayıtlara geçti.
Cumhurbaşkanı adayları mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, muhalefetteki "Birleşmiş Sırbistan"ın adayı eski Sırbistan Genelkurmay Başkanı Zdravko Ponos, Yeşil-Sol Koalisyonu'ndan Biljana Stojkovic, Patronlar Partisi'nin temsilcisi Milica Djurdjevic Stamenkovski, Sırbistan Demokrat Partisi Başkanı Milos Jovanovic, Sırp Dveri Hareketi lideri Bosko Obradovic, Egemenler Koalisyonu'nun temsilcisi Branka Stamenkovic ve Sırp Sağcılar Başkanı Misa Vacic olarak sıralanıyor.
Cumhurbaşkanı adaylarından yüzde 50 üzeri oy alan olmaz ise en yüksek oy alan iki aday ikinci turda yarışacak.
2017'de düzenlenen seçimlerde katılım oranı yüzde 54,36 yani 3 milyon 655 bin 365 olarak kayıtlara geçmişti.
Mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, önceki seçimde ikinci tura gerek kalmadan, ilk turda oyların yüzde 55,08'ini alarak kazanmıştı.
Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresi 5 yıl.
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