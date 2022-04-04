Gecenin kazanan isimleri şöyle: YILIN ŞARKISISilk Sonic - Leave the Door OpenYILIN ALBÜMÜJon Batiste - We areEN İYİ RAP ŞARKISIKanye West ft Jay-Z - JailEN İYİ RAP ALBÜMÜTyler, the Creator - Call Me If You Get LostEN İYİ MELODİK RAP PERFORMANSKanye West ft The Weekend & Lil Baby - HurricaneEN İYİ DANS/ELEKTRONİK KAYITRufus Du Sol - AliveEN İYİ POP SOLO PERFORMANSOlivia Rodrigo - Drivers LicenseEN İYİ DANS/ELEKTRONİK ALBÜMBlack Coffee - SubconsciouslyEN İYİ ROCK PERFORMANSIFoo Fighters - Making a FireEN İYİ ROCK ALBÜMÜFoo Fighters - Medicine at MidnightEN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜSt. Vincent - Daddy’s Home EN İYİ KLİPJon Batiste - FreedomEN İYİ YENİ SANATÇIOlivia RodrigoEN İYİ SOLO PERFORMANSOlivia Rodrigo - Drivers License

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, salgın nedeniyle iki kez ertelenmesinin ardından dün gece Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

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Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, salgın nedeniyle iki kez ertelenmesinin ardından dün gece Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Töreni bu yıl da komedyen Trevor Noah sundu.