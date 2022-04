https://tr.sputniknews.com/20220404/2022-grammy-odullerinin-sahipleri-belli-oldu-1055289133.html

2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, salgın nedeniyle iki kez ertelenmesinin ardından dün gece Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T06:33+0300

2022-04-04T06:33+0300

2022-04-04T06:42+0300

yaşam

grammy

grammy müzik ödülleri

grammy ödülleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1055289109_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_04026190fe6ef284d6237145d1699e2b.jpg

Gecenin kazanan isimleri şöyle: YILIN ŞARKISISilk Sonic - Leave the Door OpenYILIN ALBÜMÜJon Batiste - We areEN İYİ RAP ŞARKISIKanye West ft Jay-Z - JailEN İYİ RAP ALBÜMÜTyler, the Creator - Call Me If You Get LostEN İYİ MELODİK RAP PERFORMANSKanye West ft The Weekend & Lil Baby - HurricaneEN İYİ DANS/ELEKTRONİK KAYITRufus Du Sol - AliveEN İYİ POP SOLO PERFORMANSOlivia Rodrigo - Drivers LicenseEN İYİ DANS/ELEKTRONİK ALBÜMBlack Coffee - SubconsciouslyEN İYİ ROCK PERFORMANSIFoo Fighters - Making a FireEN İYİ ROCK ALBÜMÜFoo Fighters - Medicine at MidnightEN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜSt. Vincent - Daddy’s Home EN İYİ KLİPJon Batiste - FreedomEN İYİ YENİ SANATÇIOlivia RodrigoEN İYİ SOLO PERFORMANSOlivia Rodrigo - Drivers License

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

grammy, grammy müzik ödülleri, grammy ödülleri