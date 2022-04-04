https://tr.sputniknews.com/20220404/bloomberg-cin-rusyadan-indirimli-gaz-almaya-hazir-1055304938.html

Bloomberg: Çin, Rusya'dan indirimli gaz almaya hazır

Bloomberg: Çin, Rusya'dan indirimli gaz almaya hazır

Sinopec ve PetroChina gibi Çin'in en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalat şirketlerinin, Rusya'dan önemli oranda indirimli gaz almak için Rus... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T15:26+0300

2022-04-04T15:26+0300

2022-04-04T15:26+0300

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Bazı Avrupa ülkeleri Rusya'dan rubleyle gaz almaya karşı çıkarken, Çin'in ek Rus gazı almak için girişimlere başladığı ortaya çıktı.Bloomberg'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre bazı Çinli şirketler, LNG alım ihalelerine katılmak için Rus şirketleri kullanmayı ve böylece anlaşmaları diğer ülkelerden gizli tutmayı planlıyor.Haberde, "Şu anda dünyadaki çoğu LNG ithalatçısı, yaptırımlardan veya itibarlarının zedelenmesinden korktukları için Rus gazını satın alma konusunda acele etmiyor. Asyalı ticari şirketlere göre, özellikle Rus gazının yüzde 10 indirimli satılmasından dolayı Çinli şirketler risk almaya istekli az sayıdaki şirketler arasında yer alıyor" ifadelerine yer verildi. Habere göre, geçen hafta Çinli ithalatçıların Rusya'dan çok sayıda LNG partisi satın aldığı basına yansırken, Çin rafineri şirketleri de bu fırsattan yararlanarak ucuz Rus petrolünü gizli bir şekilde satın alıyor.Genel olarak Çin'in LNG'ye çok ihtiyacı olmadığını belirten Bloomberg, gazın önemli bir indirimle satın alınmasının, gaz fiyatlarındaki geleneksel yaz artışı öncesinde depolama tesislerini doldurma imkanı sunacağını kaydetti.

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