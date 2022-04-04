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Bloomberg: Çin, Rusya'dan indirimli gaz almaya hazır
Bloomberg: Çin, Rusya'dan indirimli gaz almaya hazır
Sinopec ve PetroChina gibi Çin'in en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalat şirketlerinin, Rusya'dan önemli oranda indirimli gaz almak için Rus... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T15:26+0300
2022-04-04T15:26+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
rusya
lng
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
satış
alım
satın alma
ukrayna
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Bazı Avrupa ülkeleri Rusya'dan rubleyle gaz almaya karşı çıkarken, Çin'in ek Rus gazı almak için girişimlere başladığı ortaya çıktı.Bloomberg'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre bazı Çinli şirketler, LNG alım ihalelerine katılmak için Rus şirketleri kullanmayı ve böylece anlaşmaları diğer ülkelerden gizli tutmayı planlıyor.Haberde, "Şu anda dünyadaki çoğu LNG ithalatçısı, yaptırımlardan veya itibarlarının zedelenmesinden korktukları için Rus gazını satın alma konusunda acele etmiyor. Asyalı ticari şirketlere göre, özellikle Rus gazının yüzde 10 indirimli satılmasından dolayı Çinli şirketler risk almaya istekli az sayıdaki şirketler arasında yer alıyor" ifadelerine yer verildi. Habere göre, geçen hafta Çinli ithalatçıların Rusya'dan çok sayıda LNG partisi satın aldığı basına yansırken, Çin rafineri şirketleri de bu fırsattan yararlanarak ucuz Rus petrolünü gizli bir şekilde satın alıyor.Genel olarak Çin'in LNG'ye çok ihtiyacı olmadığını belirten Bloomberg, gazın önemli bir indirimle satın alınmasının, gaz fiyatlarındaki geleneksel yaz artışı öncesinde depolama tesislerini doldurma imkanı sunacağını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220401/cin-lideri-si-tum-dunyayi-ukrayna-krizine-cekmek-dogru-degil-1055247677.html
çin
çin halk cumhuriyeti
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çin, çin halk cumhuriyeti, rusya, lng, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), satış, alım, satın alma, ukrayna, ukrayna krizi

Bloomberg: Çin, Rusya'dan indirimli gaz almaya hazır

15:26 04.04.2022
© REUTERS / Angus Mordantdoğalgaz
doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Angus Mordant
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Sinopec ve PetroChina gibi Çin'in en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalat şirketlerinin, Rusya'dan önemli oranda indirimli gaz almak için Rus tedarikçilerle görüşmelere başladığı belirtildi.
Bazı Avrupa ülkeleri Rusya'dan rubleyle gaz almaya karşı çıkarken, Çin'in ek Rus gazı almak için girişimlere başladığı ortaya çıktı.

Bloomberg'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre bazı Çinli şirketler, LNG alım ihalelerine katılmak için Rus şirketleri kullanmayı ve böylece anlaşmaları diğer ülkelerden gizli tutmayı planlıyor.

Haberde, "Şu anda dünyadaki çoğu LNG ithalatçısı, yaptırımlardan veya itibarlarının zedelenmesinden korktukları için Rus gazını satın alma konusunda acele etmiyor. Asyalı ticari şirketlere göre, özellikle Rus gazının yüzde 10 indirimli satılmasından dolayı Çinli şirketler risk almaya istekli az sayıdaki şirketler arasında yer alıyor" ifadelerine yer verildi.
Habere göre, geçen hafta Çinli ithalatçıların Rusya'dan çok sayıda LNG partisi satın aldığı basına yansırken, Çin rafineri şirketleri de bu fırsattan yararlanarak ucuz Rus petrolünü gizli bir şekilde satın alıyor.

Genel olarak Çin'in LNG'ye çok ihtiyacı olmadığını belirten Bloomberg, gazın önemli bir indirimle satın alınmasının, gaz fiyatlarındaki geleneksel yaz artışı öncesinde depolama tesislerini doldurma imkanı sunacağını kaydetti.
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