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https://tr.sputniknews.com/20220404/enag-enflasyon-martta-yillik-yuzde-1426ya-yukseldi-1055291274.html
ENAG: Enflasyon martta yıllık yüzde 142.6'ya yükseldi
ENAG: Enflasyon martta yıllık yüzde 142.6'ya yükseldi
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mart ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını paylaştı.Buna göre enflasyon martta aylık bazda yüzde 11,93 artarken, yıllık bazda... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
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ENAG: Enflasyon martta yıllık yüzde 142.6'ya yükseldi

09:27 04.04.2022
© AAEnflasyon- alışveriş- market
Enflasyon- alışveriş- market - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© AA
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mart ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını paylaştı.Buna göre enflasyon martta aylık bazda yüzde 11,93 artarken, yıllık bazda ise artış yüzde 142,63'e yükseldi.
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