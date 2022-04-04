https://tr.sputniknews.com/20220404/enag-enflasyon-martta-yillik-yuzde-1426ya-yukseldi-1055291274.html
ENAG: Enflasyon martta yıllık yüzde 142.6'ya yükseldi
ENAG: Enflasyon martta yıllık yüzde 142.6'ya yükseldi
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mart ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını paylaştı.Buna göre enflasyon martta aylık bazda yüzde 11,93 artarken, yıllık bazda... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T09:27+0300
2022-04-04T09:27+0300
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ENAG: Enflasyon martta yıllık yüzde 142.6'ya yükseldi
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mart ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını paylaştı.Buna göre enflasyon martta aylık bazda yüzde 11,93 artarken, yıllık bazda ise artış yüzde 142,63'e yükseldi.