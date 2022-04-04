https://tr.sputniknews.com/20220404/is-sanat-yeni-sergisini-metaversete-aciyor-1055297945.html

İş Sanat yeni sergisini metaverse'te açıyor

İş Sanat yeni sergisini metaverse'te açıyor

İş Bankası’nın Beyoğlu’ndaki tarihi binasında restorasyon inşaatı sürerken; müze çatısı altında yer alacak NFT sergisi, metaverse’te açılacak. ‘Tablolarla... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T12:42+0300

2022-04-04T12:42+0300

2022-04-04T12:53+0300

metaverse

yaşam

türkiye iş bankası

nft

sergi

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Türkiye İş Bankası’nın 1940’lardan bu yana oluşturduğu zengin resim koleksiyonuna ev sahipliği yapacak olan Beyoğlu’ndaki tarihi binasında restorasyon inşaatı devam ederken, müze çatısı altında yer alacak eserlerden özel bir seçkiyle hazırlanan NFT sergisi, metaverse’te sanatseverlerle buluşacak.‘Tablolarla Boğaziçi’nde Bir Gezinti’ adı verilen sergi, blokzincir altyapısını kullanan ve merkeziyetsiz bir yapıda kurulan Decentraland platformunda sunulacak.Sergide, İş Bankası Resim Koleksiyonu’nda yer alan Hikmet Onat, Şeref Akdik, Zeki Faik İzer, Feyhaman Duran, İbrahim Safi, İbrahim Çallı, Cevat Erkul, Hulusi Mercan, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Halil Paşa gibi usta ressamların İstanbul’un maviliklerini, kıyılarını resmettiği tabloları NFT olarak ziyaretçilerle buluşturulacak.Serginin küratörlüğünü, İş Bankası’nın çalışmaları devam eden resim müzesinin kurucu küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu üstleniyor.Ön gösterime özel NFT davetiyelerin dağıtımı 4 Nisan’a kadar sürecekSerginin 5 - 7 Nisan tarihleri arasında üç gün sürecek ön gösterimi sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Ön gösterime katılabilmek için gerekli NFT davetiyeler 4 Nisan Pazartesi gününe kadar metaverse.issanat.com.tr üzerinden temin edilebiliyor. NFT davetiyeler, blokzincir teknolojisinin akıllı kontratlarda kullanımı ile bin adetle sınırlı şekilde ön gösterime özel olarak üretildi.‘Tablolarla Boğaziçi’nde Bir Gezinti’ sergisi, ön gösterimin ardından 8 - 20 Nisan tarihleri arası NFT davetiye sahibi olma koşulu aranmaksızın tüm ziyaretçilerin katılımına açık olacak.Sergide kullanılan bir diğer teknoloji olan artırılmış gerçeklik uygulamaları sayesinde, dijital ortamda sergilenen NFT eserlerin fiziki ve dijital deneyim ile birleştirilmesi sağlanıyor. Serginin teknolojik kurgusu İş Bankası ve teknoloji iştiraki Softtech’in Türkiye ve Çin’deki inovasyon merkezlerinin iş birliği ile hazırlandı.‘Metaverse’teki ilk NFT sergimiz’İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Gül Meltem Atılgan sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, finansal faaliyetlerin yanı sıra eğitim, çevre ve kültür sanat alanında ülkemizin toplumsal hayatına değer katan öncü projelere imza atmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı. Atılgan, sözlerini şöyle sürdürdü:İstanbul Boğazı’na usta ressamların gözünden bakışSerginin küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu ise İş Bankası’nın Beyoğlu’ndaki tarihi binasında restorasyon inşaatına ve Müze çatısı altında sanatseverlerle buluşacak ilk sergilerin seçkisine dair çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, “Tarih boyunca büyüleyici güzelliğiyle hayranlık uyandıran İstanbul’un ve bu güzelliğin zirvesi olan Boğaziçi’nden Türkiye İş Bankası Resim Koleksiyonu’ndaki usta ressamların peşine takılıp, onların gözüyle, onların izlenimleriyle eski Boğaziçi görünümlerine bakarak, bir sanal vapurda kıyı kıyı birlikte yol alacağımız bir sergi hazırladık” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220224/aktif-bank-metaverse-dunyasina-girdi-1054199984.html

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metaverse, türkiye iş bankası, nft, sergi