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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220404/kirim-tatarlarindan-erdogana-kirimin-statusunu-tanimasi-icin-kiev-uzerindeki-nufuzunuzu-kullanin-1055304503.html
Kırım Tatarlarından Erdoğan’a: Kırım’ın statüsünü tanıması için Kiev üzerindeki nüfuzunuzu kullanın
Kırım Tatarlarından Erdoğan’a: Kırım’ın statüsünü tanıması için Kiev üzerindeki nüfuzunuzu kullanın
Kırım Tatarları Bölgesel ve Kültürel Özerklik Başkanı Umerov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ukrayna tarafından Kırım’ın Rusya’ya bağlı olduğunun tanınmasına yardım... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T15:11+0300
2022-04-04T15:12+0300
ukrayna krizi
recep tayyip erdoğan
kırım
rusya
kırım tatarları
ukrayna
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Kırım Tatarları Bölgesel ve Kültürel Özerklik Başkanı Eyvaz Umerov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kiev üzerindeki nüfuzunu kullanması ve Ukrayna tarafından Kırım’ın Rusya’ya bağlı olduğunun tanınmasına yardım etmesi çağrısı yaptı.Sputnik’e konuşan Umerov, “Recep Erdoğan’ın Rusya ile Ukrayna arasında müzakere süreci için gerekli koşulları ayarlama arzusunu takdir ediyoruz, ancak bunlar mevcut Kiev yönetiminin çatışmaları durdurma ve Ukrayna’da barışın sağlanmasına yönelik gerçek bir arzusu olmadığında boşa çıkıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı’nı Ukrayna rejiminin, Kırım’ın Rus statüsünü tanıması hususunda nüfuzunu kullanmaya çağırıyoruz, bu Ukrayna’daki durumun barışçıl bir istikamete yönlendirilmesi konusundaki teminatlardan biri olacaktır” dedi.Umerov, Erdoğan’ın Batılı meslektaşlarından farklı olarak demokratik değerlere saygı gösteren bir siyasetçi olarak tarihe geçme şansı olduğunu kaydetti.Umerov, “Biz Kırım Tatarları yuvamızda, Rusya’ya bağlı Kırım’da yaşıyoruz ve Ukrayna’daki radikaller ve aşırıcıların değil bizim sesimize kulak verirse Türkiye Cumhurbaşkanı’na minnettar oluruz” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220401/rusya-ukraynayla-muzakereler-cevrimici-suruyor-kirim-ve-donbass-konusunda-tutumumuz-degismedi-1055235829.html
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recep tayyip erdoğan, kırım, rusya, kırım tatarları, ukrayna

Kırım Tatarlarından Erdoğan’a: Kırım’ın statüsünü tanıması için Kiev üzerindeki nüfuzunuzu kullanın

15:11 04.04.2022 (güncellendi: 15:12 04.04.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© AA
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Kırım Tatarları Bölgesel ve Kültürel Özerklik Başkanı Umerov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ukrayna tarafından Kırım’ın Rusya’ya bağlı olduğunun tanınmasına yardım etmesi çağrısı yaptı.
Kırım Tatarları Bölgesel ve Kültürel Özerklik Başkanı Eyvaz Umerov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kiev üzerindeki nüfuzunu kullanması ve Ukrayna tarafından Kırım’ın Rusya’ya bağlı olduğunun tanınmasına yardım etmesi çağrısı yaptı.
Sputnik’e konuşan Umerov, “Recep Erdoğan’ın Rusya ile Ukrayna arasında müzakere süreci için gerekli koşulları ayarlama arzusunu takdir ediyoruz, ancak bunlar mevcut Kiev yönetiminin çatışmaları durdurma ve Ukrayna’da barışın sağlanmasına yönelik gerçek bir arzusu olmadığında boşa çıkıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı’nı Ukrayna rejiminin, Kırım’ın Rus statüsünü tanıması hususunda nüfuzunu kullanmaya çağırıyoruz, bu Ukrayna’daki durumun barışçıl bir istikamete yönlendirilmesi konusundaki teminatlardan biri olacaktır” dedi.
Umerov, Erdoğan’ın Batılı meslektaşlarından farklı olarak demokratik değerlere saygı gösteren bir siyasetçi olarak tarihe geçme şansı olduğunu kaydetti.
Umerov, “Biz Kırım Tatarları yuvamızda, Rusya’ya bağlı Kırım’da yaşıyoruz ve Ukrayna’daki radikaller ve aşırıcıların değil bizim sesimize kulak verirse Türkiye Cumhurbaşkanı’na minnettar oluruz” ifadelerini kullandı.
Ukrayna'yla müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
Ukrayna krizi
Rusya: Ukrayna’yla müzakereler çevrimiçi sürüyor, Kırım ve Donbass konusunda tutumumuz değişmedi
1 Nisan, 14:11
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