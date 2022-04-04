https://tr.sputniknews.com/20220404/kirim-tatarlarindan-erdogana-kirimin-statusunu-tanimasi-icin-kiev-uzerindeki-nufuzunuzu-kullanin-1055304503.html

Kırım Tatarlarından Erdoğan’a: Kırım’ın statüsünü tanıması için Kiev üzerindeki nüfuzunuzu kullanın

Kırım Tatarlarından Erdoğan’a: Kırım’ın statüsünü tanıması için Kiev üzerindeki nüfuzunuzu kullanın

Kırım Tatarları Bölgesel ve Kültürel Özerklik Başkanı Umerov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ukrayna tarafından Kırım’ın Rusya’ya bağlı olduğunun tanınmasına yardım... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T15:11+0300

2022-04-04T15:11+0300

2022-04-04T15:12+0300

ukrayna krizi

recep tayyip erdoğan

kırım

rusya

kırım tatarları

ukrayna

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Kırım Tatarları Bölgesel ve Kültürel Özerklik Başkanı Eyvaz Umerov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kiev üzerindeki nüfuzunu kullanması ve Ukrayna tarafından Kırım’ın Rusya’ya bağlı olduğunun tanınmasına yardım etmesi çağrısı yaptı.Sputnik’e konuşan Umerov, “Recep Erdoğan’ın Rusya ile Ukrayna arasında müzakere süreci için gerekli koşulları ayarlama arzusunu takdir ediyoruz, ancak bunlar mevcut Kiev yönetiminin çatışmaları durdurma ve Ukrayna’da barışın sağlanmasına yönelik gerçek bir arzusu olmadığında boşa çıkıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı’nı Ukrayna rejiminin, Kırım’ın Rus statüsünü tanıması hususunda nüfuzunu kullanmaya çağırıyoruz, bu Ukrayna’daki durumun barışçıl bir istikamete yönlendirilmesi konusundaki teminatlardan biri olacaktır” dedi.Umerov, Erdoğan’ın Batılı meslektaşlarından farklı olarak demokratik değerlere saygı gösteren bir siyasetçi olarak tarihe geçme şansı olduğunu kaydetti.Umerov, “Biz Kırım Tatarları yuvamızda, Rusya’ya bağlı Kırım’da yaşıyoruz ve Ukrayna’daki radikaller ve aşırıcıların değil bizim sesimize kulak verirse Türkiye Cumhurbaşkanı’na minnettar oluruz” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220401/rusya-ukraynayla-muzakereler-cevrimici-suruyor-kirim-ve-donbass-konusunda-tutumumuz-degismedi-1055235829.html

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recep tayyip erdoğan, kırım, rusya, kırım tatarları, ukrayna