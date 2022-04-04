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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220404/kremlin-bucada-gorulen-sivil-olumleriyle-rusyanin-iliskili-oldugu-suclamalarini-reddetti-1055297838.html
Kremlin, Buça’da görülen sivil ölümleriyle Rusya’nın ilişkili olduğu suçlamalarını reddetti
Kremlin, Buça’da görülen sivil ölümleriyle Rusya’nın ilişkili olduğu suçlamalarını reddetti
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in dışındaki Buça kasabasında görülen sivil ölümleri ile Rusya ordusunun ilişkili olduğu yönündeki... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T12:39+0300
2022-04-04T13:00+0300
kremlin
ukrayna krizi
dmitriy peskov
rusya
ukrayna
buça
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna hükümetinin, Buça kasabasındaki sivil ölümlerine ait olduğunu iddia ettiği görüntüler yayınlaması ve bu ölümlerden Rusya’yı sorumlu tutmasına ilişkin soruya, “Suçlamaların hepsini kesin olarak reddediyoruz” yanıtını verdi.“Bu konunun olabildiğinde yüksek seviyede ele alınması gerektiğine inanıyoruz, bu nedenle bu konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde değerlendirilmesi girişiminde bulunduk. Fakat biliyoruz ki söz konusu girişimimiz (İngiltere tarafından) bloke edildi” ifadelerini kullanan Peskov, Rus diplomatların, Buça’da yaşananların Birleşmiş Milletler’de (BM) ele alınması için çalışmaya devam ettiğini kaydetti.Kremlin Sözcüsü, “Konu fazlasıyla ciddi” değerlendirmesini yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220404/zaharova-bucadaki-goruntuler-abdnin-siparisi-uzerine-cekildi-1055297718.html
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kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, buça

Kremlin, Buça’da görülen sivil ölümleriyle Rusya’nın ilişkili olduğu suçlamalarını reddetti

12:39 04.04.2022 (güncellendi: 13:00 04.04.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in dışındaki Buça kasabasında görülen sivil ölümleri ile Rusya ordusunun ilişkili olduğu yönündeki suçlamaları 'kesin olarak reddettiklerini' söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna hükümetinin, Buça kasabasındaki sivil ölümlerine ait olduğunu iddia ettiği görüntüler yayınlaması ve bu ölümlerden Rusya’yı sorumlu tutmasına ilişkin soruya, “Suçlamaların hepsini kesin olarak reddediyoruz” yanıtını verdi.
“Bu konunun olabildiğinde yüksek seviyede ele alınması gerektiğine inanıyoruz, bu nedenle bu konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde değerlendirilmesi girişiminde bulunduk. Fakat biliyoruz ki söz konusu girişimimiz (İngiltere tarafından) bloke edildi” ifadelerini kullanan Peskov, Rus diplomatların, Buça’da yaşananların Birleşmiş Milletler’de (BM) ele alınması için çalışmaya devam ettiğini kaydetti.
Kremlin Sözcüsü, “Konu fazlasıyla ciddi” değerlendirmesini yaptı.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
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