https://tr.sputniknews.com/20220404/kremlin-bucada-gorulen-sivil-olumleriyle-rusyanin-iliskili-oldugu-suclamalarini-reddetti-1055297838.html

Kremlin, Buça’da görülen sivil ölümleriyle Rusya’nın ilişkili olduğu suçlamalarını reddetti

Kremlin, Buça’da görülen sivil ölümleriyle Rusya’nın ilişkili olduğu suçlamalarını reddetti

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in dışındaki Buça kasabasında görülen sivil ölümleri ile Rusya ordusunun ilişkili olduğu yönündeki... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T12:39+0300

2022-04-04T12:39+0300

2022-04-04T13:00+0300

kremlin

ukrayna krizi

dmitriy peskov

rusya

ukrayna

buça

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna hükümetinin, Buça kasabasındaki sivil ölümlerine ait olduğunu iddia ettiği görüntüler yayınlaması ve bu ölümlerden Rusya’yı sorumlu tutmasına ilişkin soruya, “Suçlamaların hepsini kesin olarak reddediyoruz” yanıtını verdi.“Bu konunun olabildiğinde yüksek seviyede ele alınması gerektiğine inanıyoruz, bu nedenle bu konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde değerlendirilmesi girişiminde bulunduk. Fakat biliyoruz ki söz konusu girişimimiz (İngiltere tarafından) bloke edildi” ifadelerini kullanan Peskov, Rus diplomatların, Buça’da yaşananların Birleşmiş Milletler’de (BM) ele alınması için çalışmaya devam ettiğini kaydetti.Kremlin Sözcüsü, “Konu fazlasıyla ciddi” değerlendirmesini yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220404/zaharova-bucadaki-goruntuler-abdnin-siparisi-uzerine-cekildi-1055297718.html

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kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, buça