https://tr.sputniknews.com/20220404/kremlin-bucada-gorulen-sivil-olumleriyle-rusyanin-iliskili-oldugu-suclamalarini-reddetti-1055297838.html
Kremlin, Buça’da görülen sivil ölümleriyle Rusya’nın ilişkili olduğu suçlamalarını reddetti
Kremlin, Buça’da görülen sivil ölümleriyle Rusya’nın ilişkili olduğu suçlamalarını reddetti
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in dışındaki Buça kasabasında görülen sivil ölümleri ile Rusya ordusunun ilişkili olduğu yönündeki... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T12:39+0300
2022-04-04T12:39+0300
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kremlin
ukrayna krizi
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna hükümetinin, Buça kasabasındaki sivil ölümlerine ait olduğunu iddia ettiği görüntüler yayınlaması ve bu ölümlerden Rusya’yı sorumlu tutmasına ilişkin soruya, “Suçlamaların hepsini kesin olarak reddediyoruz” yanıtını verdi.“Bu konunun olabildiğinde yüksek seviyede ele alınması gerektiğine inanıyoruz, bu nedenle bu konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde değerlendirilmesi girişiminde bulunduk. Fakat biliyoruz ki söz konusu girişimimiz (İngiltere tarafından) bloke edildi” ifadelerini kullanan Peskov, Rus diplomatların, Buça’da yaşananların Birleşmiş Milletler’de (BM) ele alınması için çalışmaya devam ettiğini kaydetti.Kremlin Sözcüsü, “Konu fazlasıyla ciddi” değerlendirmesini yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220404/zaharova-bucadaki-goruntuler-abdnin-siparisi-uzerine-cekildi-1055297718.html
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Kremlin, Buça’da görülen sivil ölümleriyle Rusya’nın ilişkili olduğu suçlamalarını reddetti
12:39 04.04.2022 (güncellendi: 13:00 04.04.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in dışındaki Buça kasabasında görülen sivil ölümleri ile Rusya ordusunun ilişkili olduğu yönündeki suçlamaları 'kesin olarak reddettiklerini' söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna hükümetinin, Buça kasabasındaki sivil ölümlerine ait olduğunu iddia ettiği görüntüler yayınlaması ve bu ölümlerden Rusya’yı sorumlu tutmasına ilişkin soruya, “Suçlamaların hepsini kesin olarak reddediyoruz” yanıtını verdi.
“Bu konunun olabildiğinde yüksek seviyede ele alınması gerektiğine inanıyoruz, bu nedenle bu konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde değerlendirilmesi girişiminde bulunduk. Fakat biliyoruz ki söz konusu girişimimiz (İngiltere tarafından) bloke edildi” ifadelerini kullanan Peskov, Rus diplomatların, Buça’da yaşananların Birleşmiş Milletler’de (BM) ele alınması için çalışmaya devam ettiğini kaydetti.
Kremlin Sözcüsü, “Konu fazlasıyla ciddi” değerlendirmesini yaptı.