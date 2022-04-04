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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220404/mariupolun-merkezinin-neredeyse-tamami-dhc-birliklerinin-kontrolunde-1055291808.html
Mariupol’ün merkezinin neredeyse tamamı DHC birliklerinin kontrolünde
Mariupol’ün merkezinin neredeyse tamamı DHC birliklerinin kontrolünde
Donetsk Halk Milisleri Sözcüsü Eduard Basurin, Mariupol’ün merkezi kısımlarının neredeyse tamamının kurtarıldığını duyurdu. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T09:48+0300
2022-04-04T09:53+0300
ukrayna krizi
mariupol
rusya
donetsk halk cumhuriyeti
eduard basurin
ukrayna
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisleri Sözcüsü Eduard Basurin, Mariupol’ün merkezi kısımlarının neredeyse tamamının DHC’nin kontrolüne geçtiğini, kentin sanayi bölgeleri ve limanın kaldığını, aşırı milliyetçileri temizlemeye yönelik operasyonların sürdüğünü söyledi.Rossiya 24’e konuşan Basurin, “Mariupol’ü (aşırı milliyetçilerden) temizlemeye yönelik çalışmalar sürüyor, kentin merkezi kısımlarının neredeyse tamamını kontrol altına aldık, burası bize karşı direnç gösterilen yerlerden biriydi. Şimdi sanayi bölgesi ve liman kaldı” dedi.Basurin, Staromarinki bölgesinde çatışmaların sürdüğünü, şu anda yerleşim birimlerinin yaklaşık yüzde 40’ının DHC birlikliklerinin kontrolünde olduğunu da sözlerine ekledi.Sözcü, Donetsk ve Gorlovka arasında hafif bir ilerleme kaydedildiğini, ancak burada kendilerine karşı sert şekilde direniş gösterildiğini, her evin bir kale görevi gördüğünü kaydetti.Basurin ayrıca gün içinde Grad sistemleri ile yapılan saldırıların sonucunda DHC’de 21 sivilin yaralandığını söyledi.‘Kiev, Buça’daki provokasyonu başka yerlerde tekrarlayabilir’Sözcü, Kiev’in Buça’da gerçekleştirildiği gibi bir provokasyonu tekrarlayabileceğini vurgulayarak, “Buça’da gerçekleştirilen provokasyonu köylerde tekrarlayabilir, sonra da saldırılar sonucunda çok sayıda sivilin ölümüne yol açtılar şeklinde açıklama yapabilirler. Bunlar beklenmeli ancak çok da aldırış edilmemeli. Bu provokasyon, yeni bir haber, tablo yaratmak için onlara gerekli” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220403/rusya-kievin-disinda-bulunan-bucada-sivil-olumlerinden-sorumlu-oldugunu-yalanladi-1055282205.html
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mariupol, rusya, donetsk halk cumhuriyeti, eduard basurin, ukrayna

Mariupol’ün merkezinin neredeyse tamamı DHC birliklerinin kontrolünde

09:48 04.04.2022 (güncellendi: 09:53 04.04.2022)
© REUTERS / Alexander ErmochenkoMariupol
Mariupol - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
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Donetsk Halk Milisleri Sözcüsü Eduard Basurin, Mariupol’ün merkezi kısımlarının neredeyse tamamının kurtarıldığını duyurdu.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisleri Sözcüsü Eduard Basurin, Mariupol’ün merkezi kısımlarının neredeyse tamamının DHC’nin kontrolüne geçtiğini, kentin sanayi bölgeleri ve limanın kaldığını, aşırı milliyetçileri temizlemeye yönelik operasyonların sürdüğünü söyledi.
Rossiya 24’e konuşan Basurin, “Mariupol’ü (aşırı milliyetçilerden) temizlemeye yönelik çalışmalar sürüyor, kentin merkezi kısımlarının neredeyse tamamını kontrol altına aldık, burası bize karşı direnç gösterilen yerlerden biriydi. Şimdi sanayi bölgesi ve liman kaldı” dedi.
Basurin, Staromarinki bölgesinde çatışmaların sürdüğünü, şu anda yerleşim birimlerinin yaklaşık yüzde 40’ının DHC birlikliklerinin kontrolünde olduğunu da sözlerine ekledi.
Sözcü, Donetsk ve Gorlovka arasında hafif bir ilerleme kaydedildiğini, ancak burada kendilerine karşı sert şekilde direniş gösterildiğini, her evin bir kale görevi gördüğünü kaydetti.
Basurin ayrıca gün içinde Grad sistemleri ile yapılan saldırıların sonucunda DHC’de 21 sivilin yaralandığını söyledi.

‘Kiev, Buça’daki provokasyonu başka yerlerde tekrarlayabilir’

Sözcü, Kiev’in Buça’da gerçekleştirildiği gibi bir provokasyonu tekrarlayabileceğini vurgulayarak, “Buça’da gerçekleştirilen provokasyonu köylerde tekrarlayabilir, sonra da saldırılar sonucunda çok sayıda sivilin ölümüne yol açtılar şeklinde açıklama yapabilirler. Bunlar beklenmeli ancak çok da aldırış edilmemeli. Bu provokasyon, yeni bir haber, tablo yaratmak için onlara gerekli” ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
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