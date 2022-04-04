https://tr.sputniknews.com/20220404/mariupolun-merkezinin-neredeyse-tamami-dhc-birliklerinin-kontrolunde-1055291808.html

Mariupol’ün merkezinin neredeyse tamamı DHC birliklerinin kontrolünde

Mariupol’ün merkezinin neredeyse tamamı DHC birliklerinin kontrolünde

Donetsk Halk Milisleri Sözcüsü Eduard Basurin, Mariupol’ün merkezi kısımlarının neredeyse tamamının kurtarıldığını duyurdu. 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T09:48+0300

2022-04-04T09:48+0300

2022-04-04T09:53+0300

ukrayna krizi

mariupol

rusya

donetsk halk cumhuriyeti

eduard basurin

ukrayna

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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisleri Sözcüsü Eduard Basurin, Mariupol’ün merkezi kısımlarının neredeyse tamamının DHC’nin kontrolüne geçtiğini, kentin sanayi bölgeleri ve limanın kaldığını, aşırı milliyetçileri temizlemeye yönelik operasyonların sürdüğünü söyledi.Rossiya 24’e konuşan Basurin, “Mariupol’ü (aşırı milliyetçilerden) temizlemeye yönelik çalışmalar sürüyor, kentin merkezi kısımlarının neredeyse tamamını kontrol altına aldık, burası bize karşı direnç gösterilen yerlerden biriydi. Şimdi sanayi bölgesi ve liman kaldı” dedi.Basurin, Staromarinki bölgesinde çatışmaların sürdüğünü, şu anda yerleşim birimlerinin yaklaşık yüzde 40’ının DHC birlikliklerinin kontrolünde olduğunu da sözlerine ekledi.Sözcü, Donetsk ve Gorlovka arasında hafif bir ilerleme kaydedildiğini, ancak burada kendilerine karşı sert şekilde direniş gösterildiğini, her evin bir kale görevi gördüğünü kaydetti.Basurin ayrıca gün içinde Grad sistemleri ile yapılan saldırıların sonucunda DHC’de 21 sivilin yaralandığını söyledi.‘Kiev, Buça’daki provokasyonu başka yerlerde tekrarlayabilir’Sözcü, Kiev’in Buça’da gerçekleştirildiği gibi bir provokasyonu tekrarlayabileceğini vurgulayarak, “Buça’da gerçekleştirilen provokasyonu köylerde tekrarlayabilir, sonra da saldırılar sonucunda çok sayıda sivilin ölümüne yol açtılar şeklinde açıklama yapabilirler. Bunlar beklenmeli ancak çok da aldırış edilmemeli. Bu provokasyon, yeni bir haber, tablo yaratmak için onlara gerekli” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220403/rusya-kievin-disinda-bulunan-bucada-sivil-olumlerinden-sorumlu-oldugunu-yalanladi-1055282205.html

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mariupol, rusya, donetsk halk cumhuriyeti, eduard basurin, ukrayna