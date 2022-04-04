https://tr.sputniknews.com/20220404/memur-sen-genel-baskani-yalcindan-enflasyon-aciklamasi-maas-iyilestirmesi-yapilmali-1055303081.html

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan enflasyon açıklaması: Maaş iyileştirmesi yapılmalı

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan enflasyon açıklaması: Maaş iyileştirmesi yapılmalı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yüksek enflasyonun memurların alım gücünü düşürdüğünü belirterek, "Beklentimiz, enflasyonun durdurulması ve geriletilmesi... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T14:44+0300

2022-04-04T14:44+0300

2022-04-04T14:44+0300

ekonomi

türkiye

memur-sen

ali yalçın

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından Memur-Sen Genel Merkezi'nden düzenlenen "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılış konuşmasını yaptı.Memur-Sen'in toplu sözleşme hakkının 12 Eylül 2010'daki anayasa referandumunda yer alması için büyük mücadele verdiğini belirten Yalçın, anayasa değişikliği paketindeki bu hakkın 4 Nisan 2012'de 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'yla yasalaştığını anımsattı.O tarihten itibaren yetkili konfederasyon olarak 6 kez toplu sözleşme masasına oturduklarını, bunlardan dördüne imza attıklarını, ikisinin ise hakeme gittiğini hatırlatan Yalçın, şöyle konuştu:'Grevsiz pazarlık toplu sözleşmenin ruhuna uygun değil'Yalçın, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun yeniden düzenlenmesini istediklerini belirterek, şu talepleri sıraladı:'Maaş iyileştirmesi yapılmalı'Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verilerine de değinen Yalçın, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220404/bakan-nebati-enflasyonu-kalici-olarak-dusurmek-icin-kararli-adimlar-atmaktayiz-1055299362.html

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türkiye, memur-sen, ali yalçın