https://tr.sputniknews.com/20220404/rusya-yonlendirilmis-enerji-silahlari-ve-kinetik-silahlar-gibi-yeni-tur-techizatlar-gelistirecek-1055308326.html

Rusya, yönlendirilmiş enerji silahları ve kinetik silahlar gibi yeni tür teçhizatlar geliştirecek

Rusya, yönlendirilmiş enerji silahları ve kinetik silahlar gibi yeni tür teçhizatlar geliştirecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rus savunma sanayisinin yeni silah türleri geliştirmeyi hedeflediğini ve... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T17:05+0300

2022-04-04T17:05+0300

2022-04-04T17:05+0300

savunma

rusya

silah

yuriy borisov

enerji

askeri teçhizat

teçhizat

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Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, "Yeni devlet silah programı, yönlendirilmiş enerji silahları, kinetik silahlar, yapay zekalı kontrol sistemleri ve robotik sistemler de dahil konvansiyonel olmayan silah türleri gibi yeni silahlar geliştirmeyi hedefleyecek" dedi.Devlet silah programı için ana verileri hazırlama çalışmasını tamamlandığını anlatan Borisov, nihai belgenin 2023 yılına doğru devlet başkanının onayına sunulacağını belirtti.Savunma Sanayisi Kompleksi'nde ithal ikamesini hızlandırmak için çalışma yapıldığını kaydeden Borisov, yaptırım nedeniyle tedariklerin azalmasına ve malzeme maliyetlerinin artmasına rağmen sektördeki işletmelerin programın ilerisinde olduğunun altını çizdi.

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rusya, silah, yuriy borisov, enerji, askeri teçhizat, teçhizat