https://tr.sputniknews.com/20220331/rusya-ukrayna-karadenizde-mayin-tehlikesi-yaratti-zincirinden-kopan-10-mayinin-yeri-bilinmiyor-1055206456.html
Rusya: Ukrayna, Karadeniz'de mayın tehlikesi yarattı, zincirinden kopan 10 mayının yeri bilinmiyor
Rusya: Ukrayna, Karadeniz'de mayın tehlikesi yarattı, zincirinden kopan 10 mayının yeri bilinmiyor
Rus savunma yetkilileri, Rusya’nın Karadeniz’e deniz mayını döşediği yönündeki Ukrayna iddialarını reddetti. Rus yetkililer, Karadeniz ülkelerinin gemileri... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T15:43+0300
2022-03-31T15:43+0300
2022-03-31T15:44+0300
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mayın
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna donanmasının, Karadeniz ile Azak Denizi’ne eski mayınlar döşediğini, bunlardan bazılarının zincirlerinden koptuğunu ve nerede olduklarının bilinmediğini belirtti.Konaşenkov, Ukrayna donanma güçlerinin 25 Şubat-4 Mart döneminde Karadeniz ile Azak Denizi’ne eski bir model olan Yam-1 tipi 420 deniz mayını döşediğini kaydetti. Bunlardan 370’inin Karadeniz, 50’sinin Azak Denizi’ne döşendiğini ekledi.Fırtınalı hava koşulları ve teknik olarak durumlarının iyi olmaması nedeniyle söz konusu deniz mayınlarından yaklaşık olarak on tanesinin zincirlerinden kopup sürüklenmeye başladıklarını söyleyen Konaşenkov, söz konusu mayınların hala rüzgarın ve deniz yüzeyindeki akıntıların etkisiyle Karadeniz’in batısında güneye doğru sürüklenmeye devam ettiklerini kaydetti.'Ukrayna deniz mayınlarının şu an nerede olduklarını kimse bilemez'Konaşenkov, bir süre önce bu mayınlardan birisinin Türk balıkçılar tarafından, birinin de Romanya karasularında bulunduğu hatırlatmasını yaptı ve ekledi: “Geri kalan Ukrayna mayınlarının şu an nerede olduklarını kimse bilemez.”Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna idarecilerinin bu mayınları döşeme kararı alarak, Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkelerin yük ve yolcu gemileri için direkt bir mayın tehlikesi yarattıklarını kaydetti.Bunun yanında Konaşenkov, Ukrayna yönetiminin ülke limanlarında ’68 sivil geminin çıkışını bloke etmiş olduğunu’ belirtti.'Ukrayna limanlarında onlarca yabancı gemi, ayrılırlarsa batırılacakları tehdidiyle alıkonuluyor'“Ukrayna idarecileri şu anda Türkiye, Çin, İsviçre, Yunanistan, Malta, Panama, Marşal Adaları, Sierra Leone, Komorlar, Belize, Liberya, Cayman Adaları, Danimarka ve Suriye’ye ait olan 68 gemiyi Çernomorsk, Odessa, Nikolayev ve Yujniy kentlerinin limanlarında zorla alıkoymaktadır” ifadelerini kullanan Konaşenkov, Rusya’nın, bu gemilerin Ukrayna karasularından çıkıp güneybatı yönüne ilerlemeleri için her gün Moskova saatiyle (Türkiye saatiyle aynı) 08:00-19:00’da güvenli bir koridor açtığını belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, şunları ekledi:
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Rusya: Ukrayna, Karadeniz'de mayın tehlikesi yarattı, zincirinden kopan 10 mayının yeri bilinmiyor
15:43 31.03.2022 (güncellendi: 15:44 31.03.2022) Abone ol
Rus savunma yetkilileri, Rusya’nın Karadeniz’e deniz mayını döşediği yönündeki Ukrayna iddialarını reddetti. Rus yetkililer, Karadeniz ülkelerinin gemileri için deniz mayını tehlikesi yaratan tarafın Ukrayna olduğunu belirtti ve şu anda nerede oldukları bilinmeyen yaklaşık 10 Ukrayna mayınının Karadeniz’de sürüklenmeyi sürdürdüğünü söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna donanmasının, Karadeniz ile Azak Denizi’ne eski mayınlar döşediğini, bunlardan bazılarının zincirlerinden koptuğunu ve nerede olduklarının bilinmediğini belirtti.
Konaşenkov, Ukrayna donanma güçlerinin 25 Şubat-4 Mart döneminde Karadeniz ile Azak Denizi’ne eski bir model olan Yam-1 tipi 420 deniz mayını döşediğini kaydetti. Bunlardan 370’inin Karadeniz, 50’sinin Azak Denizi’ne döşendiğini ekledi.
Fırtınalı hava koşulları ve teknik olarak durumlarının iyi olmaması nedeniyle söz konusu deniz mayınlarından yaklaşık olarak on tanesinin zincirlerinden kopup sürüklenmeye başladıklarını söyleyen Konaşenkov, söz konusu mayınların hala rüzgarın ve deniz yüzeyindeki akıntıların etkisiyle Karadeniz’in batısında güneye doğru sürüklenmeye devam ettiklerini kaydetti.
'Ukrayna deniz mayınlarının şu an nerede olduklarını kimse bilemez'
Konaşenkov, bir süre önce bu mayınlardan birisinin Türk balıkçılar tarafından, birinin de Romanya karasularında bulunduğu hatırlatmasını yaptı ve ekledi: “Geri kalan Ukrayna mayınlarının şu an nerede olduklarını kimse bilemez.”
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna idarecilerinin bu mayınları döşeme kararı alarak, Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkelerin yük ve yolcu gemileri için direkt bir mayın tehlikesi yarattıklarını kaydetti.
Bunun yanında Konaşenkov, Ukrayna yönetiminin ülke limanlarında ’68 sivil geminin çıkışını bloke etmiş olduğunu’ belirtti.
'Ukrayna limanlarında onlarca yabancı gemi, ayrılırlarsa batırılacakları tehdidiyle alıkonuluyor'
“Ukrayna idarecileri şu anda Türkiye, Çin, İsviçre, Yunanistan, Malta, Panama, Marşal Adaları, Sierra Leone, Komorlar, Belize, Liberya, Cayman Adaları, Danimarka ve Suriye’ye ait olan 68 gemiyi Çernomorsk, Odessa, Nikolayev ve Yujniy kentlerinin limanlarında zorla alıkoymaktadır” ifadelerini kullanan Konaşenkov, Rusya’nın, bu gemilerin Ukrayna karasularından çıkıp güneybatı yönüne ilerlemeleri için her gün Moskova saatiyle (Türkiye saatiyle aynı) 08:00-19:00’da güvenli bir koridor açtığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, şunları ekledi:
“Fakat bu gemilerin mürettebatları, onlarla telsiz ile iletişim kurduğumuzda, Ukrayna hükümetinin, ülke limanlarından yabancı gemilerin ayrılmasını yasakladığını, ayrılmaya çalışan gemilerinse anında batırılacağını söylediklerini ilettiler.”