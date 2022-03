https://tr.sputniknews.com/20220331/rusya-ukrayna-karadenizde-mayin-tehlikesi-yaratti-zincirinden-kopan-10-mayinin-yeri-bilinmiyor-1055206456.html

Rusya: Ukrayna, Karadeniz'de mayın tehlikesi yarattı, zincirinden kopan 10 mayının yeri bilinmiyor

Rus savunma yetkilileri, Rusya’nın Karadeniz’e deniz mayını döşediği yönündeki Ukrayna iddialarını reddetti. Rus yetkililer, Karadeniz ülkelerinin gemileri... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna donanmasının, Karadeniz ile Azak Denizi’ne eski mayınlar döşediğini, bunlardan bazılarının zincirlerinden koptuğunu ve nerede olduklarının bilinmediğini belirtti.Konaşenkov, Ukrayna donanma güçlerinin 25 Şubat-4 Mart döneminde Karadeniz ile Azak Denizi’ne eski bir model olan Yam-1 tipi 420 deniz mayını döşediğini kaydetti. Bunlardan 370’inin Karadeniz, 50’sinin Azak Denizi’ne döşendiğini ekledi.Fırtınalı hava koşulları ve teknik olarak durumlarının iyi olmaması nedeniyle söz konusu deniz mayınlarından yaklaşık olarak on tanesinin zincirlerinden kopup sürüklenmeye başladıklarını söyleyen Konaşenkov, söz konusu mayınların hala rüzgarın ve deniz yüzeyindeki akıntıların etkisiyle Karadeniz’in batısında güneye doğru sürüklenmeye devam ettiklerini kaydetti.'Ukrayna deniz mayınlarının şu an nerede olduklarını kimse bilemez'Konaşenkov, bir süre önce bu mayınlardan birisinin Türk balıkçılar tarafından, birinin de Romanya karasularında bulunduğu hatırlatmasını yaptı ve ekledi: “Geri kalan Ukrayna mayınlarının şu an nerede olduklarını kimse bilemez.”Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna idarecilerinin bu mayınları döşeme kararı alarak, Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkelerin yük ve yolcu gemileri için direkt bir mayın tehlikesi yarattıklarını kaydetti.Bunun yanında Konaşenkov, Ukrayna yönetiminin ülke limanlarında ’68 sivil geminin çıkışını bloke etmiş olduğunu’ belirtti.'Ukrayna limanlarında onlarca yabancı gemi, ayrılırlarsa batırılacakları tehdidiyle alıkonuluyor'“Ukrayna idarecileri şu anda Türkiye, Çin, İsviçre, Yunanistan, Malta, Panama, Marşal Adaları, Sierra Leone, Komorlar, Belize, Liberya, Cayman Adaları, Danimarka ve Suriye’ye ait olan 68 gemiyi Çernomorsk, Odessa, Nikolayev ve Yujniy kentlerinin limanlarında zorla alıkoymaktadır” ifadelerini kullanan Konaşenkov, Rusya’nın, bu gemilerin Ukrayna karasularından çıkıp güneybatı yönüne ilerlemeleri için her gün Moskova saatiyle (Türkiye saatiyle aynı) 08:00-19:00’da güvenli bir koridor açtığını belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, şunları ekledi:

SON HABERLER

