https://tr.sputniknews.com/20220404/saglik-bakani-koca-guldur-guldur-show-ekibine-tesekkurler-1055293512.html
Sağlık Bakanı Koca: Güldür Güldür Show ekibine teşekkürler
Sağlık Bakanı Koca: Güldür Güldür Show ekibine teşekkürler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Güldür Güldür'ün son bölümünde kendisinin konu edildiği skeçten bir kesiti sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T10:47+0300
2022-04-04T10:47+0300
2022-04-04T10:47+0300
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Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür programının 300'üncü bölümündeki bir skeçte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canlandırıldı. Bakan Koca, Güldür Güldür ekibine Twitter'dan teşekkür etti.Koronavirüs salgınının, kurgusal bir 'zombi' salgınına benzetildiği skeçte, Bakan Koca'nın taklit edilmesi seyircilerin en çok güldüğü anlardan biri oldu. Pandeminin ilk günlerinde Bakan Koca'nın kulağına Sağlık Bakanlığı'ndan bir görevlinin eğilerek bir şey söylemesi de göndermeler arasında yer aldı.'Güldür güldür akan günlere'Skecin sosyal medyada gündem olmasının ardından paylaşım yapan Bakan Koca paylaşımında, "Kabuğumuza çekildiğimiz günlerden güldür güldür akan günlere! Güldür Güldür Show ekibine teşekkürler" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220218/bakan-nebatiden-uykusuz-kapagi-yorumu-cok-zekice-ve-komik-1053976423.html
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Sağlık Bakanı Koca: Güldür Güldür Show ekibine teşekkürler
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Güldür Güldür'ün son bölümünde kendisinin konu edildiği skeçten bir kesiti sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca "Kabuğumuza çekildiğimiz günlerden güldür güldür akan günlere" diyerek teşekkür etti.
Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür programının 300'üncü bölümündeki bir skeçte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canlandırıldı. Bakan Koca, Güldür Güldür ekibine Twitter'dan teşekkür etti.
Koronavirüs salgınının, kurgusal bir 'zombi' salgınına benzetildiği skeçte, Bakan Koca'nın taklit edilmesi seyircilerin en çok güldüğü anlardan biri oldu. Pandeminin ilk günlerinde Bakan Koca'nın kulağına Sağlık Bakanlığı'ndan bir görevlinin eğilerek bir şey söylemesi de göndermeler arasında yer aldı.
'Güldür güldür akan günlere'
Skecin sosyal medyada gündem olmasının ardından paylaşım yapan Bakan Koca paylaşımında, "Kabuğumuza çekildiğimiz günlerden güldür güldür akan günlere! Güldür Güldür Show ekibine teşekkürler" ifadelerini kullandı.