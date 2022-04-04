https://tr.sputniknews.com/20220404/selvi-hdp-milletvekili-siyasi-ilticaya-hazirlaniyor-1055290225.html
Selvi: HDP milletvekili siyasi ilticaya hazırlanıyor
Selvi: HDP milletvekili siyasi ilticaya hazırlanıyor
Hürriyet yaarı Abdulkadir Selvi, çözüm süreci devam ederken PKK’lı Volkan Bora ile çektirdiği fotoğraf ortaya çıkan, milletvekilliği düşürülen ve hakkında... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T08:10+0300
2022-04-04T08:10+0300
2022-04-04T08:10+0300
politika
semra güzel
hdp
abdulkadir selvi
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Selvi, bugünkü köşe yazısında “En son Diyarbakır’da görülen Semra Güzel’in yasadışı yollardan yurtdışına çıktığı tahmin ediliyor” dedi.Hürriyet yazarı, Güzel’in bir Avrupa ülkesine geçmeye çalıştığını söyledi:Semra Güzel’in yurtdışına kaçtığı ortaya çıktıktan sonra şimdi hangi ülkede olduğu tartışma konusu oldu. Almanya’da olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı. Ancak bu haberler güvenlik kaynakları tarafından doğrulanmadı.Yasadışı yollardan Kuzey Irak’a geçen Semra Güzel’in halen bölgedeki PKK kamplarında olduğu söyleniyor. Semra Güzel’in bir yandan da PKK’nın Avrupa kolu aracılığıyla siyasi iltica başvurusunda bulunmaya hazırlandığı ifade ediliyor.Meclis tarafından dokunulmazlığı kaldırılsa da milletvekilliği sıfatı devam eden Semra Güzel’in, kendisini siyasi mülteci olarak kabul eden bir Avrupa ülkesine geçmeye çalıştığı söyleniyor.
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semra güzel, hdp, abdulkadir selvi
Selvi: HDP milletvekili siyasi ilticaya hazırlanıyor
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Hürriyet yaarı Abdulkadir Selvi, çözüm süreci devam ederken PKK’lı Volkan Bora ile çektirdiği fotoğraf ortaya çıkan, milletvekilliği düşürülen ve hakkında yakalama kararı bulunan HDP’li Semra Güzel’in siyasi iltica yapacağını ileri sürdü.
Selvi, bugünkü köşe yazısında “En son Diyarbakır’da görülen Semra Güzel’in yasadışı yollardan yurtdışına çıktığı tahmin ediliyor” dedi.
Hürriyet yazarı, Güzel’in bir Avrupa ülkesine geçmeye çalıştığını söyledi:
Semra Güzel’in yurtdışına kaçtığı ortaya çıktıktan sonra şimdi hangi ülkede olduğu tartışma konusu oldu. Almanya’da olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı. Ancak bu haberler güvenlik kaynakları tarafından doğrulanmadı.Yasadışı yollardan Kuzey Irak’a geçen Semra Güzel’in halen bölgedeki PKK kamplarında olduğu söyleniyor. Semra Güzel’in bir yandan da PKK’nın Avrupa kolu aracılığıyla siyasi iltica başvurusunda bulunmaya hazırlandığı ifade ediliyor.Meclis tarafından dokunulmazlığı kaldırılsa da milletvekilliği sıfatı devam eden Semra Güzel’in, kendisini siyasi mülteci olarak kabul eden bir Avrupa ülkesine geçmeye çalıştığı söyleniyor.