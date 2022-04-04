https://tr.sputniknews.com/20220404/selvi-hdp-milletvekili-siyasi-ilticaya-hazirlaniyor-1055290225.html

Selvi: HDP milletvekili siyasi ilticaya hazırlanıyor

Selvi: HDP milletvekili siyasi ilticaya hazırlanıyor

Hürriyet yaarı Abdulkadir Selvi, çözüm süreci devam ederken PKK’lı Volkan Bora ile çektirdiği fotoğraf ortaya çıkan, milletvekilliği düşürülen ve hakkında... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T08:10+0300

2022-04-04T08:10+0300

2022-04-04T08:10+0300

politika

semra güzel

hdp

abdulkadir selvi

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Selvi, bugünkü köşe yazısında “En son Diyarbakır’da görülen Semra Güzel’in yasadışı yollardan yurtdışına çıktığı tahmin ediliyor” dedi.Hürriyet yazarı, Güzel’in bir Avrupa ülkesine geçmeye çalıştığını söyledi:Semra Güzel’in yurtdışına kaçtığı ortaya çıktıktan sonra şimdi hangi ülkede olduğu tartışma konusu oldu. Almanya’da olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı. Ancak bu haberler güvenlik kaynakları tarafından doğrulanmadı.Yasadışı yollardan Kuzey Irak’a geçen Semra Güzel’in halen bölgedeki PKK kamplarında olduğu söyleniyor. Semra Güzel’in bir yandan da PKK’nın Avrupa kolu aracılığıyla siyasi iltica başvurusunda bulunmaya hazırlandığı ifade ediliyor.Meclis tarafından dokunulmazlığı kaldırılsa da milletvekilliği sıfatı devam eden Semra Güzel’in, kendisini siyasi mülteci olarak kabul eden bir Avrupa ülkesine geçmeye çalıştığı söyleniyor.

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semra güzel, hdp, abdulkadir selvi