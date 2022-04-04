https://tr.sputniknews.com/20220404/yanlis-hiv-testine-tazminat-davasi-1055290439.html

Yanlış HIV testine tazminat davası

Yanlış HIV testine tazminat davası

Ameliyat için gittiği göz hastanesinde, alınan kan testi yanlışlıkla HIV pozitif çıkan C.G. bunalıma girdi. 4 ayrı hastanede yeniden test yaptıran C.G.’nin... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T08:31+0300

2022-04-04T08:31+0300

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türkiye

hiv

kan testi

tazminat

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Hürriyet'in haberine göre; Anadolu Tüketici Mahkemesi’nde açılan tazminat talepli dava dosyasına göre, estetiysen C.G. (28), göz kapağı ameliyatı için yaygın şube ağı olan bir özel hastaneyi tercih etti. Hastane doktoru L.A.’dan randevu alan C.G., yaptırmak istediği işlemi doktora söyledi. Doktor L.A., Ameliyat işlemi öncesi, enfeksiyon riskinin olup olmadığı ve anestezi için gerekli incelemelerin yapılması için kan örneği vermesi gerektiğini belirterek, C.G.’yi hastane bünyesindeki laboratuvara yönlendirdi. C.G. kan örneğini verdikten sonra sonucu beklemeye başladı. Laboratuvar görevlisi C.G.’ye sonucun çıktığını, doktoru ile görüşmesi gerektiğini belirterek başka bir bilgi vermedi.C.G., doktor L.A.’nın yanına gittiğinde HIV taşıdığını söyledi. C.G.'nin böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylemesi üzerine ikinci bir test daha yapıldı ve onun da sonucu pozitif çıktı.Bu kez doktor L.A., C.G.’ye “Sen nasıl sağlıkçısın. Dikkat etmen gerekiyor. Ancak saklanacak bir şey de değil. Tedavi olman gerekir” dedi.Test sonucunu ailesinden kimseyle paylaşmayan C.G., bunalıma girdi. Dava dilekçesine göre intihar etmeyi dahi düşünen C.G., yakın bir arkadaşına durumu anlattı. C.G., arkadaşının önerisiyle farklı bir hastanede test yaptırdı ve sonuç negatif çıktı. C.G. bu kez, biri devlet hastanesi olmak üzere 3 ayrı yerde daha test yaptırdı. Tümünde çıkan sonuç da C.G.’nin HIV taşımadığını ortaya koydu.C.G., HIV taşımadığından emin olduktan sonra dava açma yoluna gitti. Özel hastane ile doktor L.A.’nın, C.G.’ye 1000 TL maddi, 50 bin TL de manevi tazminat ödemesi talep edildi.

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hiv, kan testi, tazminat