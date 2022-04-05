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https://tr.sputniknews.com/20220405/belarus-bu-aydan-itibaren-rus-gazini-ruble-ile-satin-alacak-1055332968.html
Belarus, bu aydan itibaren Rus gazını ruble ile satın alacak
Belarus, bu aydan itibaren Rus gazını ruble ile satın alacak
Belarus’un bu aydan başlayarak Rusya’dan satın aldığı gaz için ruble ile ödeme yapacağı belirtildi. 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T16:25+0300
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belarus
ekonomi
ruble
rus doğal gazı
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Belarus hükümet yetkilileri, “Belarus, nisandan başlayarak gaz ödemelerini Rus rublesi ile yapacak. Buna ilişkin söz konusu anlaşma, bugün St. Petersburg’da Ekonomi Bakanı Viktor Karankeviç ile Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller tarafından imzalanmıştır” açıklamasını yaptı.Hükümet yetkilileri, ödemelerin rubleyle yapılması ile Belarus vatandaşlarının doğalgaza daha uygun fiyata erişebileceklerini kaydetti ve fiyat düzenlemesinin yakında yapılacağını da ekledi.Rusya daha önce, Ukrayna’da sürdürdüğü operasyon yüzünden kendisine yaptırım uygulayan ülkeler için gaz ödemelerini ruble ile yapma koşulu getirmişti. Rusya’ya satın aldıkları gaz için ruble ile ödeme yapmayan ülkelerin gaz sözleşmeleri feshedilebilecek. Rusya hükümeti, ruble ile ödeme alarak Rus para birimini güçlendirmeyi de istiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220331/putin-hasim-ulkelerin-gaz-odemelerini-ruble-ile-yapmalarini-iceren-karari-imzaladi-1055207539.html
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belarus, ruble, rus doğal gazı

Belarus, bu aydan itibaren Rus gazını ruble ile satın alacak

16:25 05.04.2022 (güncellendi: 16:29 05.04.2022)
© REUTERS / Dado RuvicRusya - doğalgaz - ruble
Rusya - doğalgaz - ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Belarus’un bu aydan başlayarak Rusya’dan satın aldığı gaz için ruble ile ödeme yapacağı belirtildi.
Belarus hükümet yetkilileri, “Belarus, nisandan başlayarak gaz ödemelerini Rus rublesi ile yapacak. Buna ilişkin söz konusu anlaşma, bugün St. Petersburg’da Ekonomi Bakanı Viktor Karankeviç ile Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller tarafından imzalanmıştır” açıklamasını yaptı.
Hükümet yetkilileri, ödemelerin rubleyle yapılması ile Belarus vatandaşlarının doğalgaza daha uygun fiyata erişebileceklerini kaydetti ve fiyat düzenlemesinin yakında yapılacağını da ekledi.
Rusya daha önce, Ukrayna’da sürdürdüğü operasyon yüzünden kendisine yaptırım uygulayan ülkeler için gaz ödemelerini ruble ile yapma koşulu getirmişti. Rusya’ya satın aldıkları gaz için ruble ile ödeme yapmayan ülkelerin gaz sözleşmeleri feshedilebilecek. Rusya hükümeti, ruble ile ödeme alarak Rus para birimini güçlendirmeyi de istiyor.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
Ukrayna krizi
Putin, hasım ülkelerin gaz ödemelerini ruble ile yapmalarını içeren kararı imzaladı
31 Mart, 16:18
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