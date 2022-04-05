https://tr.sputniknews.com/20220405/belarus-bu-aydan-itibaren-rus-gazini-ruble-ile-satin-alacak-1055332968.html
Belarus, bu aydan itibaren Rus gazını ruble ile satın alacak
Belarus, bu aydan itibaren Rus gazını ruble ile satın alacak
Belarus’un bu aydan başlayarak Rusya’dan satın aldığı gaz için ruble ile ödeme yapacağı belirtildi. 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T16:25+0300
2022-04-05T16:25+0300
2022-04-05T16:29+0300
belarus
ekonomi
ruble
rus doğal gazı
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Belarus hükümet yetkilileri, “Belarus, nisandan başlayarak gaz ödemelerini Rus rublesi ile yapacak. Buna ilişkin söz konusu anlaşma, bugün St. Petersburg’da Ekonomi Bakanı Viktor Karankeviç ile Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller tarafından imzalanmıştır” açıklamasını yaptı.Hükümet yetkilileri, ödemelerin rubleyle yapılması ile Belarus vatandaşlarının doğalgaza daha uygun fiyata erişebileceklerini kaydetti ve fiyat düzenlemesinin yakında yapılacağını da ekledi.Rusya daha önce, Ukrayna’da sürdürdüğü operasyon yüzünden kendisine yaptırım uygulayan ülkeler için gaz ödemelerini ruble ile yapma koşulu getirmişti. Rusya’ya satın aldıkları gaz için ruble ile ödeme yapmayan ülkelerin gaz sözleşmeleri feshedilebilecek. Rusya hükümeti, ruble ile ödeme alarak Rus para birimini güçlendirmeyi de istiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220331/putin-hasim-ulkelerin-gaz-odemelerini-ruble-ile-yapmalarini-iceren-karari-imzaladi-1055207539.html
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belarus, ruble, rus doğal gazı
Belarus, bu aydan itibaren Rus gazını ruble ile satın alacak
16:25 05.04.2022 (güncellendi: 16:29 05.04.2022) Abone ol
Belarus’un bu aydan başlayarak Rusya’dan satın aldığı gaz için ruble ile ödeme yapacağı belirtildi.
Belarus hükümet yetkilileri, “Belarus, nisandan başlayarak gaz ödemelerini Rus rublesi ile yapacak. Buna ilişkin söz konusu anlaşma, bugün St. Petersburg’da Ekonomi Bakanı Viktor Karankeviç ile Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller tarafından imzalanmıştır” açıklamasını yaptı.
Hükümet yetkilileri, ödemelerin rubleyle yapılması ile Belarus vatandaşlarının doğalgaza daha uygun fiyata erişebileceklerini kaydetti ve fiyat düzenlemesinin yakında yapılacağını da ekledi.
Rusya daha önce, Ukrayna’da sürdürdüğü operasyon yüzünden kendisine yaptırım uygulayan ülkeler için gaz ödemelerini ruble ile yapma koşulu getirmişti. Rusya’ya satın aldıkları gaz için ruble ile ödeme yapmayan ülkelerin gaz sözleşmeleri feshedilebilecek. Rusya hükümeti, ruble ile ödeme alarak Rus para birimini güçlendirmeyi de istiyor.