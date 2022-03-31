https://tr.sputniknews.com/20220331/putin-hasim-ulkelerin-gaz-odemelerini-ruble-ile-yapmalarini-iceren-karari-imzaladi-1055207539.html

Putin, hasım ülkelerin gaz ödemelerini ruble ile yapmalarını içeren kararı imzaladı

Putin, hasım ülkelerin gaz ödemelerini ruble ile yapmalarını içeren kararı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hasım ülke kategorisinde yer alan ülkelerin Rus gazı için ruble cinsinden ödeme yapmalarını içeren kararı imzaladığını... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T16:18+0300

2022-03-31T16:18+0300

2022-03-31T16:32+0300

vladimir putin

ukrayna krizi

ruble

doğalgaz

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Rusya Devlet Başkanı Putin, hasım ülke listesinde yer alan Rus gazı alıcılarının, satın aldıkları doğalgaz için ödemeleri Rus para birimi ruble cinsinden yapmalarını içeren kararnameyi imzaladığını kaydetti. Rusya’ya, Ukrayna’da sürdürdüğü askeri operasyon nedeniyle yaptırım uygulayanlar, Rusya’nın hasım ülkeler listesine alındı. Putin, söz konusu ülkelerden, 1 Nisan’dan sonra yapacakları ödemeler için Gazprombank bankasında özel ruble hesapları açmalarını ve gaz ödemelerini bu hesaplar üstünden Rusya’ya iletmelerini beklediklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı, bu yeni ödeme şartlarına uymayan ülkeler için gaz sözleşmelerinin iptal edileceğini belirtti.

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vladimir putin, ruble, doğalgaz