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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220331/putin-hasim-ulkelerin-gaz-odemelerini-ruble-ile-yapmalarini-iceren-karari-imzaladi-1055207539.html
Putin, hasım ülkelerin gaz ödemelerini ruble ile yapmalarını içeren kararı imzaladı
Putin, hasım ülkelerin gaz ödemelerini ruble ile yapmalarını içeren kararı imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hasım ülke kategorisinde yer alan ülkelerin Rus gazı için ruble cinsinden ödeme yapmalarını içeren kararı imzaladığını... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T16:18+0300
2022-03-31T16:32+0300
vladimir putin
ukrayna krizi
ruble
doğalgaz
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Rusya Devlet Başkanı Putin, hasım ülke listesinde yer alan Rus gazı alıcılarının, satın aldıkları doğalgaz için ödemeleri Rus para birimi ruble cinsinden yapmalarını içeren kararnameyi imzaladığını kaydetti. Rusya’ya, Ukrayna’da sürdürdüğü askeri operasyon nedeniyle yaptırım uygulayanlar, Rusya’nın hasım ülkeler listesine alındı. Putin, söz konusu ülkelerden, 1 Nisan’dan sonra yapacakları ödemeler için Gazprombank bankasında özel ruble hesapları açmalarını ve gaz ödemelerini bu hesaplar üstünden Rusya’ya iletmelerini beklediklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı, bu yeni ödeme şartlarına uymayan ülkeler için gaz sözleşmelerinin iptal edileceğini belirtti.
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vladimir putin, ruble, doğalgaz

Putin, hasım ülkelerin gaz ödemelerini ruble ile yapmalarını içeren kararı imzaladı

16:18 31.03.2022 (güncellendi: 16:32 31.03.2022)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hasım ülke kategorisinde yer alan ülkelerin Rus gazı için ruble cinsinden ödeme yapmalarını içeren kararı imzaladığını söyledi. Rusya lideri, söz konusu ülkelerin yeni ödeme koşullarını yerine getirmemeleri halinde gaz sözleşmelerinin iptal edileceğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, hasım ülke listesinde yer alan Rus gazı alıcılarının, satın aldıkları doğalgaz için ödemeleri Rus para birimi ruble cinsinden yapmalarını içeren kararnameyi imzaladığını kaydetti.
Rusya’ya, Ukrayna’da sürdürdüğü askeri operasyon nedeniyle yaptırım uygulayanlar, Rusya’nın hasım ülkeler listesine alındı.
Putin, söz konusu ülkelerden, 1 Nisan’dan sonra yapacakları ödemeler için Gazprombank bankasında özel ruble hesapları açmalarını ve gaz ödemelerini bu hesaplar üstünden Rusya’ya iletmelerini beklediklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı, bu yeni ödeme şartlarına uymayan ülkeler için gaz sözleşmelerinin iptal edileceğini belirtti.
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