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Çatışmalar nedeniyle son 24 saatte 6 binden fazla Kongolu Uganda'ya sığındı
Çatışmalar nedeniyle son 24 saatte 6 binden fazla Kongolu Uganda'ya sığındı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden çatışmalar nedeniyle son 24 saatte 6 binden fazla Kongolunun Uganda'ya sığındığı bildirildi. 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T23:49+0300
2022-04-06T01:23+0300
dünya
demokratik kongo cumhuriyeti
uganda
çatışma
sığınmacı
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Uganda Kisoro bölgesi polis müdürü Amon Tusiime, KDC'deki çatışmalardan kaçarak Uganda'ya sığınanların sayısının arttığını söyledi.Tusiime, son 24 saatte 6 binden fazla Kongolunun Uganda'ya sığındığını belirtti.Uganda'ya sığınan Kongolu Peter Mushanga ise hükümet güçleriyle isyancılar arasındaki çatışmaların şiddetlendiğini anlattı.Uganda polisine göre geçen haftadan bu yana 13 bin Kongolu Uganda'ya sığındı.KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren Müttefik Demokratik Güçler (ADF) adlı isyancı grubun saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.Çatışmada 1 Nepalli BM barış gücü askeri yaşamını yitirdiUlusal basındaki haberlere göre, KDC'deki Ituri eyaletinin Djugu bölgesine bağlı Bali Köyü'ne Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup saldırı düzenledi.Barış gücü askerleri ile CODECO üyeleri arasında çıkan çatışmada 1 Nepalli BM barış gücü askeri yaşamını yitirdi.Yine aynı bölgede 30 Mart 2022’de BM’ye ait helikopter isyancılar tarafından düşürülmüş, 8 barış gücü askeri hayatını kaybetmişti.
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demokratik kongo cumhuriyeti, uganda, çatışma, sığınmacı

Çatışmalar nedeniyle son 24 saatte 6 binden fazla Kongolu Uganda'ya sığındı

23:49 05.04.2022 (güncellendi: 01:23 06.04.2022)
© REUTERS / DJAFFAR SABITIKongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden çatışmalar nedeniyle son 24 saatte 6 binden fazla Kongolunun Uganda'ya sığındığı bildirildi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden çatışmalar nedeniyle son 24 saatte 6 binden fazla Kongolunun Uganda'ya sığındığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / DJAFFAR SABITI
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden çatışmalar nedeniyle son 24 saatte 6 binden fazla Kongolunun Uganda'ya sığındığı bildirildi.
Uganda Kisoro bölgesi polis müdürü Amon Tusiime, KDC'deki çatışmalardan kaçarak Uganda'ya sığınanların sayısının arttığını söyledi.
Tusiime, son 24 saatte 6 binden fazla Kongolunun Uganda'ya sığındığını belirtti.
Uganda'ya sığınan Kongolu Peter Mushanga ise hükümet güçleriyle isyancılar arasındaki çatışmaların şiddetlendiğini anlattı.
Uganda polisine göre geçen haftadan bu yana 13 bin Kongolu Uganda'ya sığındı.
KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren Müttefik Demokratik Güçler (ADF) adlı isyancı grubun saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.
KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Çatışmada 1 Nepalli BM barış gücü askeri yaşamını yitirdi

Ulusal basındaki haberlere göre, KDC'deki Ituri eyaletinin Djugu bölgesine bağlı Bali Köyü'ne Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup saldırı düzenledi.
Barış gücü askerleri ile CODECO üyeleri arasında çıkan çatışmada 1 Nepalli BM barış gücü askeri yaşamını yitirdi.
Yine aynı bölgede 30 Mart 2022’de BM’ye ait helikopter isyancılar tarafından düşürülmüş, 8 barış gücü askeri hayatını kaybetmişti.
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