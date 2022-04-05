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Darwin'in kayıp not defterleri 22 yıl sonra bulundu
Darwin'in kayıp not defterleri 22 yıl sonra bulundu
İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi, 22 yıl önce kaybolan Charles Darwin’in iki not defterinin bulunduğunu duyurdu. Kütüphane bugün yaptığı... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T12:38+0300
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darwin , фото, not, kayıp

Darwin'in kayıp not defterleri 22 yıl sonra bulundu

12:38 05.04.2022 (güncellendi: 12:48 05.04.2022)
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İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi, 22 yıl önce kaybolan Charles Darwin’in iki not defterinin bulunduğunu duyurdu. Kütüphane bugün yaptığı açıklamasında, Darwin'e ait, biri ikonik 1837 'Hayat Ağacı' taslağını içeren iki defterin, pembe bir hediye torbasının içinde 'Kütüphaneci, Mutlu Paskalyalar, X' mesajıyla bulunduğu belirtildi.
© DHAAçıklamada, 15 ay önce iki not defterinin Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi’ne iade edilmesi için dünya çapında kamuya çağrı yapıldığı ve defterlerin 9 Mart 2022'de isimsiz olarak kütüphaneye iade edildiği ifade edildi.
Darwin'in kayıp not defterleri 22 yıl sonra bulundu - Sputnik Türkiye
1/6
© DHA
Açıklamada, 15 ay önce iki not defterinin Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi’ne iade edilmesi için dünya çapında kamuya çağrı yapıldığı ve defterlerin 9 Mart 2022'de isimsiz olarak kütüphaneye iade edildiği ifade edildi.
© DHAİki not defterinin, pembe bir hediye torbasına üsütnde ‘Kütüphaneci, Mutlu Paskalyalar, X’ mesajı yazan bir not ile birlikte konulduğu belirtildi.
Darwin'in kayıp not defterleri 22 yıl sonra bulundu - Sputnik Türkiye
2/6
© DHA
İki not defterinin, pembe bir hediye torbasına üsütnde ‘Kütüphaneci, Mutlu Paskalyalar, X’ mesajı yazan bir not ile birlikte konulduğu belirtildi.
© DHAEvrim konusunda yaptığı çalışmalarla tanına İngiliz doğa bilimci, jeolog ve biyolog Charles Darwin’in 1837 yılında ünlü Hayat Ağacı’nı taslak olarak çizdiği not defterlerinin durumunun iyi olduğu, gözle görülür bir elle dokunma veya hasar işaretleri olmadığı belirtildi.
Darwin'in kayıp not defterleri 22 yıl sonra bulundu - Sputnik Türkiye
3/6
© DHA
Evrim konusunda yaptığı çalışmalarla tanına İngiliz doğa bilimci, jeolog ve biyolog Charles Darwin’in 1837 yılında ünlü Hayat Ağacı’nı taslak olarak çizdiği not defterlerinin durumunun iyi olduğu, gözle görülür bir elle dokunma veya hasar işaretleri olmadığı belirtildi.
© DHADarwin’in not defterleri, ilk olarak Özel Koleksiyon Hazine Odası’ndan (en nadide ve en değerli eşyaların tutulduğu) fotoğraf çekimi için Eylül 2000'de çıkartılmış ve Ocak 2001’de rutin kontroller sırasında defterlerin bulunduğu kutunun Hazine Odası’ndaki her zamanki yerine konulmadığı tespit edilmişti.
Darwin'in kayıp not defterleri 22 yıl sonra bulundu - Sputnik Türkiye
4/6
© DHA
Darwin’in not defterleri, ilk olarak Özel Koleksiyon Hazine Odası’ndan (en nadide ve en değerli eşyaların tutulduğu) fotoğraf çekimi için Eylül 2000'de çıkartılmış ve Ocak 2001’de rutin kontroller sırasında defterlerin bulunduğu kutunun Hazine Odası’ndaki her zamanki yerine konulmadığı tespit edilmişti.
© DHAKütüphane açıklamasında “Uzun yıllar boyunca önceki Üniversite Kütüphanecileri, defterlerin, yaklaşık on milyon kitap, harita, el yazması, diğer değerli ve tarihi nesneye ev sahipliği yapan Cambridge Üniversite Kütüphanesi'nin geniş depolarında ve koleksiyonlarında yanlış yerleştirildiğine inanıyorlardı” ifadeleri yer aldı.
Darwin'in kayıp not defterleri 22 yıl sonra bulundu - Sputnik Türkiye
5/6
© DHA
Kütüphane açıklamasında “Uzun yıllar boyunca önceki Üniversite Kütüphanecileri, defterlerin, yaklaşık on milyon kitap, harita, el yazması, diğer değerli ve tarihi nesneye ev sahipliği yapan Cambridge Üniversite Kütüphanesi'nin geniş depolarında ve koleksiyonlarında yanlış yerleştirildiğine inanıyorlardı” ifadeleri yer aldı.
© DHAYıllar içinde gerçekleştirilen geniş çaplı aramalar sonucunda bulunmayan defterlerin çalınmış olacağı sonucuna varılmıştı.
Darwin'in kayıp not defterleri 22 yıl sonra bulundu - Sputnik Türkiye
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© DHA
Yıllar içinde gerçekleştirilen geniş çaplı aramalar sonucunda bulunmayan defterlerin çalınmış olacağı sonucuna varılmıştı.
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