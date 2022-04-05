https://tr.sputniknews.com/20220405/dogum-sancisi-ceken-kedi-aile-sagligi-merkezine-gitti-dogumu-burada-yaptirildi-1055320079.html
Doğum sancısı çeken kedi aile sağlığı merkezine gitti, doğumu burada yaptırıldı
Doğum sancısı çeken kedi aile sağlığı merkezine gitti, doğumu burada yaptırıldı
Karaman'da doğum sancısı çeken hamile bir kedi, aile sağlığı merkezine girdi. Miyavlayan kedinin doğum yapacağını anlayan sağlık çalışanlarının yaptığı... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T11:38+0300
2022-04-05T11:38+0300
2022-04-05T11:38+0300
yaşam
sokak kedisi
hamile
doğum
kedi
karaman
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Karaman’da dün sabah saatlerinde Karamanoğlu Mehmet Bey Mahallesinde, doğum sancısı çeken sokak kedisi, 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ne gitti.Burada bir süre miyavlayan kedi daha sonra sağlık merkezinin içerisine girdi. Hemşire ve doktorlar kedinin hamile olduğunu ve doğum sancısı çektiğini anlayarak onu hemen boş bir odaya alarak müdahale etti.Ebe ve hemşireler tarafından yapılan müdahale sonrasında anne kedi, 4 yavru dünyaya getirdi. Yavrulardan birisi ise nefes almadığını fark eden ebenin yaptığı müdahale ile hayata tutundu.'Anne ve yavruların sağlık durumu iyi'Kedinin bu davranışından çok etkilendiğini söyleyen Aile Hekimi Dr. Hüseyin Ulu, "Sağlık merkezinin koridorunda bir anda inleyen kedi sesi duyduk. Bunun üzerine hemşire ve ebe hanımlarla birlikte baktığımızda karnı şiş bir kedi vardı. Kedinin doğum yapacağını anlayan arkadaşlar hemen onu arka odaya alarak doğumunu yaptırdılar. Şu anda yavruları ile birlikte mutlu. Kediyi şimdi yerinden de kaldıramıyoruz, yavrularının alınacağını zannediyor. Şu an anne ve yavruların genel sağlık durumu gayet iyi" dedi.Anne kediye doğumu sırasında müdahale eden hemşire Tuğba Yaman ise, “Sabah kapımıza gelen bu kedinin yardıma ihtiyacı olduğunu anladık. Belli ki hamileydi. Odamıza aldık ve doğumuna yardımcı olduk. 4 tane güzel yavru kedimiz oldu” ifadelerini kullandı.'Doğduğunda nefes almıyordu'İlk yavrulardan birinin nefes alamadığı ve kalp masajı ile hayata dönmesine yardımcı olduğunu ifade eden ebe Betül Yılmaz da, “İlk doğan yavrumuz doğduğunda nefes almıyordu. Ben de kalp masajı yaparak hayata tutunmasına yardımcı oldum” şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220319/asma-tavanda-sikisan-yavru-kedileri-itfaiye-kurtardi-1054873861.html
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sokak kedisi, hamile, doğum, kedi, karaman
Doğum sancısı çeken kedi aile sağlığı merkezine gitti, doğumu burada yaptırıldı
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Karaman'da doğum sancısı çeken hamile bir kedi, aile sağlığı merkezine girdi. Miyavlayan kedinin doğum yapacağını anlayan sağlık çalışanlarının yaptığı müdahale sayesinde 4 yavru dünyaya geldi.
Karaman’da dün sabah saatlerinde Karamanoğlu Mehmet Bey Mahallesinde, doğum sancısı çeken sokak kedisi, 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ne gitti.
Burada bir süre miyavlayan kedi daha sonra sağlık merkezinin içerisine girdi. Hemşire ve doktorlar kedinin hamile olduğunu ve doğum sancısı çektiğini anlayarak onu hemen boş bir odaya alarak müdahale etti.
Ebe ve hemşireler tarafından yapılan müdahale sonrasında anne kedi, 4 yavru dünyaya getirdi. Yavrulardan birisi ise nefes almadığını fark eden ebenin yaptığı müdahale ile hayata tutundu.
'Anne ve yavruların sağlık durumu iyi'
Kedinin bu davranışından çok etkilendiğini söyleyen Aile Hekimi Dr. Hüseyin Ulu, "Sağlık merkezinin koridorunda bir anda inleyen kedi sesi duyduk. Bunun üzerine hemşire ve ebe hanımlarla birlikte baktığımızda karnı şiş bir kedi vardı. Kedinin doğum yapacağını anlayan arkadaşlar hemen onu arka odaya alarak doğumunu yaptırdılar. Şu anda yavruları ile birlikte mutlu. Kediyi şimdi yerinden de kaldıramıyoruz, yavrularının alınacağını zannediyor. Şu an anne ve yavruların genel sağlık durumu gayet iyi" dedi.
Anne kediye doğumu sırasında müdahale eden hemşire Tuğba Yaman ise, “Sabah kapımıza gelen bu kedinin yardıma ihtiyacı olduğunu anladık. Belli ki hamileydi. Odamıza aldık ve doğumuna yardımcı olduk. 4 tane güzel yavru kedimiz oldu” ifadelerini kullandı.
'Doğduğunda nefes almıyordu'
İlk yavrulardan birinin nefes alamadığı ve kalp masajı ile hayata dönmesine yardımcı olduğunu ifade eden ebe Betül Yılmaz da, “İlk doğan yavrumuz doğduğunda nefes almıyordu. Ben de kalp masajı yaparak hayata tutunmasına yardımcı oldum” şeklinde konuştu.