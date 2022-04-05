https://tr.sputniknews.com/20220405/el-ele-tutusup-girdikleri-binadan-kamp-sandalyesi-caldilar-1055324003.html

El ele tutuşup girdikleri binadan kamp sandalyesi çaldılar

El ele tutuşup girdikleri binadan kamp sandalyesi çaldılar

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir apartmanın bahçesine el ele tutuşup giren iki kişi, merdiven boşluğundaki iki kamp sandalyesi ile masayı çaldı. 05.04.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

hırsızlık

edirne

keşan

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Olay, İspat Cami Mahallesi, Helvacıoğlu Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.G.K. isimli kadın ile T.S., el ele tutuşup geldikleri apartmanın bahçesinde bir süre dolaştıktan sonra merdiven boşluğunda duran iki kamp sandalyesi ile iki masayı alıp uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, iki şüpheliyi Yenimescit Mahallesi, Huzur Sokak'ta yakalayıp gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, serbest bırakıldı.

edirne

keşan

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hırsızlık, edirne, keşan