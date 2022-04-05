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Meteoroloji: Doğu illerinde iki gün boyunca Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor
Meteoroloji: Doğu illerinde iki gün boyunca Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu kesimlerinde iki gün boyunca Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiğini bildirdi. 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T19:36+0300
2022-04-05T19:35+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
toz taşınımı
doğu anadolu
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Genel müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın ve perşembe günü yurdun doğu kesimlerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi öngörülüyor.Güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte yarın akşam saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen toz taşınımının Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Diyarbakır, Şanlıurfa'nın güneyi ve doğusu, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır ve Kars'ın güneyi ve Erzurum'un güneyinde toz taşınımının iki gün boyunca aralıklarla etkili, zaman zaman orta kuvvette olması bekleniyor.Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde, yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
türkiye
doğu anadolu
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meteoroloji genel müdürlüğü, toz taşınımı, doğu anadolu

Meteoroloji: Doğu illerinde iki gün boyunca Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor

19:36 05.04.2022
© İHAİstanbul'da çamur yağışı, toz taşınımı
İstanbul'da çamur yağışı, toz taşınımı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu kesimlerinde iki gün boyunca Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiğini bildirdi.
Genel müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın ve perşembe günü yurdun doğu kesimlerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi öngörülüyor.
Güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte yarın akşam saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen toz taşınımının Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Diyarbakır, Şanlıurfa'nın güneyi ve doğusu, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır ve Kars'ın güneyi ve Erzurum'un güneyinde toz taşınımının iki gün boyunca aralıklarla etkili, zaman zaman orta kuvvette olması bekleniyor.
Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde, yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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