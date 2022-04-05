https://tr.sputniknews.com/20220405/meteoroloji-dogu-illerinde-iki-gun-boyunca-suriye-kaynakli-toz-tasinimi-bekleniyor-1055339046.html

Meteoroloji: Doğu illerinde iki gün boyunca Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji: Doğu illerinde iki gün boyunca Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu kesimlerinde iki gün boyunca Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiğini bildirdi. 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T19:36+0300

2022-04-05T19:36+0300

2022-04-05T19:35+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

toz taşınımı

doğu anadolu

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Genel müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın ve perşembe günü yurdun doğu kesimlerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi öngörülüyor.Güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte yarın akşam saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen toz taşınımının Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Diyarbakır, Şanlıurfa'nın güneyi ve doğusu, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır ve Kars'ın güneyi ve Erzurum'un güneyinde toz taşınımının iki gün boyunca aralıklarla etkili, zaman zaman orta kuvvette olması bekleniyor.Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde, yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

türkiye

doğu anadolu

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meteoroloji genel müdürlüğü, toz taşınımı, doğu anadolu