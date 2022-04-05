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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220405/nasa-rusyadaki-personel-sayimizi-azalttik-1055318541.html
NASA: Rusya’daki personel sayımızı azalttık
NASA: Rusya’daki personel sayımızı azalttık
NASA Başkan Yardımcısı Pamela Melroy, Rusya’daki personel sayısının azaltıldığı bilgisini verdi. Moskova’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ)... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T10:26+0300
2022-04-05T10:28+0300
ukrayna krizi
rusya
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Melroy, Spacenews’e yaptığı açıklamada, “Rusya’daki personelimiz için biraz endişeliyiz. Bunun sonuçlarından biri de Rusya’daki personel sayımızı azaltmamız oldu” dedi. Melroy, UUİ’deki tüm personelin profesyonel ve sorunsuz şekilde görevini yerine getirdiğini ekledi. Rus uzay ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin daha önce UUİ’deki işbirliğinin canlandırılmasının ancak şirket ve Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması durumunda mümkün olduğunu söylemişti. ABD ve Kanada ise yaptırımları kaldırmayacaklarını, ancak UUİ’de işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını açıklamıştı.
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rusya, nasa, roscosmos, rogozin, uui

NASA: Rusya’daki personel sayımızı azalttık

10:26 05.04.2022 (güncellendi: 10:28 05.04.2022)
© REUTERS / IVAN ALVARADONASA
NASA - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / IVAN ALVARADO
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NASA Başkan Yardımcısı Pamela Melroy, Rusya’daki personel sayısının azaltıldığı bilgisini verdi. Moskova’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) işbirliğini 2030’a kadar uzatmayı reddetmesi durumuna karşı NASA’nın herhangi bir planı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Melroy, Rusya’daki personel sayısının azaltıldığını duyurdu.
Melroy, Spacenews’e yaptığı açıklamada, “Rusya’daki personelimiz için biraz endişeliyiz. Bunun sonuçlarından biri de Rusya’daki personel sayımızı azaltmamız oldu” dedi. Melroy, UUİ’deki tüm personelin profesyonel ve sorunsuz şekilde görevini yerine getirdiğini ekledi.
Rus uzay ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin daha önce UUİ’deki işbirliğinin canlandırılmasının ancak şirket ve Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması durumunda mümkün olduğunu söylemişti. ABD ve Kanada ise yaptırımları kaldırmayacaklarını, ancak UUİ’de işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını açıklamıştı.
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