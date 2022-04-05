https://tr.sputniknews.com/20220405/nasa-rusyadaki-personel-sayimizi-azalttik-1055318541.html
NASA: Rusya’daki personel sayımızı azalttık
NASA: Rusya’daki personel sayımızı azalttık
NASA Başkan Yardımcısı Pamela Melroy, Rusya’daki personel sayısının azaltıldığı bilgisini verdi. Moskova’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ)... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T10:26+0300
2022-04-05T10:26+0300
2022-04-05T10:28+0300
ukrayna krizi
rusya
nasa
roscosmos
rogozin
uui
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Melroy, Spacenews’e yaptığı açıklamada, “Rusya’daki personelimiz için biraz endişeliyiz. Bunun sonuçlarından biri de Rusya’daki personel sayımızı azaltmamız oldu” dedi. Melroy, UUİ’deki tüm personelin profesyonel ve sorunsuz şekilde görevini yerine getirdiğini ekledi. Rus uzay ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin daha önce UUİ’deki işbirliğinin canlandırılmasının ancak şirket ve Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması durumunda mümkün olduğunu söylemişti. ABD ve Kanada ise yaptırımları kaldırmayacaklarını, ancak UUİ’de işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını açıklamıştı.
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rusya, nasa, roscosmos, rogozin, uui
NASA: Rusya’daki personel sayımızı azalttık
10:26 05.04.2022 (güncellendi: 10:28 05.04.2022) Abone ol
NASA Başkan Yardımcısı Pamela Melroy, Rusya’daki personel sayısının azaltıldığı bilgisini verdi. Moskova’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) işbirliğini 2030’a kadar uzatmayı reddetmesi durumuna karşı NASA’nın herhangi bir planı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Melroy, Rusya’daki personel sayısının azaltıldığını duyurdu.
Melroy, Spacenews’e yaptığı açıklamada, “Rusya’daki personelimiz için biraz endişeliyiz. Bunun sonuçlarından biri de Rusya’daki personel sayımızı azaltmamız oldu” dedi. Melroy, UUİ’deki tüm personelin profesyonel ve sorunsuz şekilde görevini yerine getirdiğini ekledi.
Rus uzay ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin daha önce UUİ’deki işbirliğinin canlandırılmasının ancak şirket ve Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması durumunda mümkün olduğunu söylemişti. ABD ve Kanada ise yaptırımları kaldırmayacaklarını, ancak UUİ’de işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını açıklamıştı.