https://tr.sputniknews.com/20220405/nasa-rusyadaki-personel-sayimizi-azalttik-1055318541.html

NASA: Rusya’daki personel sayımızı azalttık

NASA: Rusya’daki personel sayımızı azalttık

NASA Başkan Yardımcısı Pamela Melroy, Rusya’daki personel sayısının azaltıldığı bilgisini verdi. Moskova’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ)... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T10:26+0300

2022-04-05T10:26+0300

2022-04-05T10:28+0300

ukrayna krizi

rusya

nasa

roscosmos

rogozin

uui

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Melroy, Spacenews’e yaptığı açıklamada, “Rusya’daki personelimiz için biraz endişeliyiz. Bunun sonuçlarından biri de Rusya’daki personel sayımızı azaltmamız oldu” dedi. Melroy, UUİ’deki tüm personelin profesyonel ve sorunsuz şekilde görevini yerine getirdiğini ekledi. Rus uzay ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin daha önce UUİ’deki işbirliğinin canlandırılmasının ancak şirket ve Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması durumunda mümkün olduğunu söylemişti. ABD ve Kanada ise yaptırımları kaldırmayacaklarını, ancak UUİ’de işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

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rusya, nasa, roscosmos, rogozin, uui