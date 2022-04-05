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https://tr.sputniknews.com/20220405/rosturizm-turkiyeye-yogun-ucus-programi-bu-ay-veya-mayis-basinda-yeniden-baslatilabilir-1055334321.html
Rosturizm: Türkiye’ye yoğun uçuş programı bu ay veya Mayıs başında yeniden başlatılabilir
Rosturizm: Türkiye’ye yoğun uçuş programı bu ay veya Mayıs başında yeniden başlatılabilir
Rus turizm ajansı Rosturizm’den yapılan açıklamaya göre, Rusya’dan Türkiye’ye yoğun uçuş programı bu ay veya Mayıs ayı başında yeniden başlatılabilir. 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T16:52+0300
2022-04-05T16:52+0300
dünya
rusya
uçuş
türkiye
seyahat
uçak
uçak seferi
rusya federal turizm ajansı rosturizm
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Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile dün yaptığı telefon görüşmesinin ardından Telegram’da açıklamada bulundu.Ersoy ile mevcut durumu ele aldıklarını belirten Doguzova, tarafların gelecek turizm sezonu için gerekli koşulların yaratılması ve uçuş programının yenilenmesi konusunda çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.Doguzova, bahar döneminde turistler arasındaki en popüler olan güzergahlara uçuşların yoğunlaştırılmasını umduğunu ekledi.Türkiye şu anda Ruslar için en erişilebilir ülke durumunda. Ülkenin Rus turistler arasındaki aranma oranı yüzde 22.8 olarak kayda geçti.Rusya 9 Nisan itibarıyla Arjantin, Hindistan, Çin dahil 52 ülke ile koronavirüs nedeniyle getirdiği kısıtlamaları kaldırarak uçuşları yeniden başlatıyor.
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rusya, uçuş, türkiye, seyahat, uçak, uçak seferi, rusya federal turizm ajansı rosturizm, rosturizm

Rosturizm: Türkiye’ye yoğun uçuş programı bu ay veya Mayıs başında yeniden başlatılabilir

16:52 05.04.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya- Uçak
Rusya- Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
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Rus turizm ajansı Rosturizm’den yapılan açıklamaya göre, Rusya’dan Türkiye’ye yoğun uçuş programı bu ay veya Mayıs ayı başında yeniden başlatılabilir.
Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile dün yaptığı telefon görüşmesinin ardından Telegram’da açıklamada bulundu.
Ersoy ile mevcut durumu ele aldıklarını belirten Doguzova, tarafların gelecek turizm sezonu için gerekli koşulların yaratılması ve uçuş programının yenilenmesi konusunda çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.
Doguzova, bahar döneminde turistler arasındaki en popüler olan güzergahlara uçuşların yoğunlaştırılmasını umduğunu ekledi.
Türkiye şu anda Ruslar için en erişilebilir ülke durumunda. Ülkenin Rus turistler arasındaki aranma oranı yüzde 22.8 olarak kayda geçti.
Rusya 9 Nisan itibarıyla Arjantin, Hindistan, Çin dahil 52 ülke ile koronavirüs nedeniyle getirdiği kısıtlamaları kaldırarak uçuşları yeniden başlatıyor.
Almatı- Uçak- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
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