https://tr.sputniknews.com/20220405/rosturizm-turkiyeye-yogun-ucus-programi-bu-ay-veya-mayis-basinda-yeniden-baslatilabilir-1055334321.html

Rosturizm: Türkiye’ye yoğun uçuş programı bu ay veya Mayıs başında yeniden başlatılabilir

Rosturizm: Türkiye’ye yoğun uçuş programı bu ay veya Mayıs başında yeniden başlatılabilir

Rus turizm ajansı Rosturizm’den yapılan açıklamaya göre, Rusya’dan Türkiye’ye yoğun uçuş programı bu ay veya Mayıs ayı başında yeniden başlatılabilir. 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T16:52+0300

2022-04-05T16:52+0300

2022-04-05T16:52+0300

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uçak seferi

rusya federal turizm ajansı rosturizm

rosturizm

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Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile dün yaptığı telefon görüşmesinin ardından Telegram’da açıklamada bulundu.Ersoy ile mevcut durumu ele aldıklarını belirten Doguzova, tarafların gelecek turizm sezonu için gerekli koşulların yaratılması ve uçuş programının yenilenmesi konusunda çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.Doguzova, bahar döneminde turistler arasındaki en popüler olan güzergahlara uçuşların yoğunlaştırılmasını umduğunu ekledi.Türkiye şu anda Ruslar için en erişilebilir ülke durumunda. Ülkenin Rus turistler arasındaki aranma oranı yüzde 22.8 olarak kayda geçti.Rusya 9 Nisan itibarıyla Arjantin, Hindistan, Çin dahil 52 ülke ile koronavirüs nedeniyle getirdiği kısıtlamaları kaldırarak uçuşları yeniden başlatıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220404/rusya-52-ulkeye-yonelik-ucus-yasaklarini-kaldiriyor---1055305838.html

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