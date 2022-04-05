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https://tr.sputniknews.com/20220405/thodex-sorusturmasinda-iddianame-kabul-edildi-1055337179.html
Thodex soruşturmasında 40 bin 562'şer yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi
Thodex soruşturmasında 40 bin 562'şer yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmada, aralarında firari... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T18:40+0300
2022-04-05T18:40+0300
thodex
kripto para
iddianame
türkiye
faruk fatih özer
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Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından hazırlanan iddianameyi değerlendirdi.Ağır Ceza Mahkemesi, 5 günlük değerlendirmesinin ardından iddianameyi kabul etti.Tensip zaptının yazılmasının ardından sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kripto para borsası Thodex'e yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında ayrı ayrı 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.Başsavcılık, Thodex'in kurucu şüphelisi Fatih Özer'in, Thodex Kripto para uygulaması üzerinden müşterilerini dolandırarak, Arnavutluk'a kaçmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlamıştı.268 sayfadan oluşan iddianamede 2027 müştekiye yer verilirken, 21 kişi de şüpheli sıfatıyla yer almıştı.İddianamede 21 şüpheli hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.
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thodex, kripto para, iddianame, faruk fatih özer

Thodex soruşturmasında 40 bin 562'şer yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi

18:40 05.04.2022
© Fotoğraf : ThodexFaruk Fatih Özer
Faruk Fatih Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© Fotoğraf : Thodex
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmada, aralarında firari Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 6'sı tutuklu 21 şüpheli hakkında 40 bin 562'şer yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından hazırlanan iddianameyi değerlendirdi.
Ağır Ceza Mahkemesi, 5 günlük değerlendirmesinin ardından iddianameyi kabul etti.
Tensip zaptının yazılmasının ardından sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kripto para borsası Thodex'e yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında ayrı ayrı 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.
Başsavcılık, Thodex'in kurucu şüphelisi Fatih Özer'in, Thodex Kripto para uygulaması üzerinden müşterilerini dolandırarak, Arnavutluk'a kaçmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlamıştı.
268 sayfadan oluşan iddianamede 2027 müştekiye yer verilirken, 21 kişi de şüpheli sıfatıyla yer almıştı.
İddianamede 21 şüpheli hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.
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