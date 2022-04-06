https://tr.sputniknews.com/20220406/atak-helikopterinin-ilk-teslimati-filipinlere-yapildi-1055349829.html

ATAK helikopterinin ilk teslimatı Filipinler'e yapıldı

ATAK helikopterinin ilk teslimatı Filipinler'e yapıldı

ATAK taarruz helikopterinin ilk teslimatı Filipinler'e yapıldı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de katılımıyla teslim töreni gerçekleştirildi. 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T11:37+0300

2022-04-06T11:37+0300

2022-04-06T11:37+0300

türkiye

atak

atak helikopterleri

savunma sanayii başkanlığı

ismail demir

filipinler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1055349734_3:0:1198:672_1920x0_80_0_0_a6f39e9c14f24fbec09572006b201557.jpg

Filipinler'in başkenti Manila'daki ATAK helikopteri teslim törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir katıldı.Demir daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha! ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.Demir tören sonrası yaptığı paylaşımda ise, "Bu gurur hepimizin" ifadelerini kullandı.

türkiye

filipinler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

atak, atak helikopterleri, savunma sanayii başkanlığı, ismail demir, filipinler