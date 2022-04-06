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https://tr.sputniknews.com/20220406/atak-helikopterinin-ilk-teslimati-filipinlere-yapildi-1055349829.html
ATAK helikopterinin ilk teslimatı Filipinler'e yapıldı
ATAK helikopterinin ilk teslimatı Filipinler'e yapıldı
ATAK taarruz helikopterinin ilk teslimatı Filipinler'e yapıldı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de katılımıyla teslim töreni gerçekleştirildi. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T11:37+0300
2022-04-06T11:37+0300
türkiye
atak
atak helikopterleri
savunma sanayii başkanlığı
ismail demir
filipinler
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Filipinler'in başkenti Manila'daki ATAK helikopteri teslim törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir katıldı.Demir daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha! ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.Demir tören sonrası yaptığı paylaşımda ise, "Bu gurur hepimizin" ifadelerini kullandı.
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atak, atak helikopterleri, savunma sanayii başkanlığı, ismail demir, filipinler

ATAK helikopterinin ilk teslimatı Filipinler'e yapıldı

11:37 06.04.2022
© AAATAK helikopterinin ilk teslimatı Filipinler'e yapıldı
ATAK helikopterinin ilk teslimatı Filipinler'e yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© AA
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ATAK taarruz helikopterinin ilk teslimatı Filipinler'e yapıldı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de katılımıyla teslim töreni gerçekleştirildi.
Filipinler'in başkenti Manila'daki ATAK helikopteri teslim törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir katıldı.

Demir daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha! ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Demir tören sonrası yaptığı paylaşımda ise, "Bu gurur hepimizin" ifadelerini kullandı.
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